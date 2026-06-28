Así fue el último adiós a Ernestina Pais: su hijo, su hermana y sus amigos la despidieron en una emotiva ceremonia

Resumen para apurados
- Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo a la conductora Ernestina Pais en un velatorio en Buenos Aires, tras fallecer a los 54 años en un accidente de tren.
- Pais murió el viernes cuando su auto fue embestido por el Tren de la Costa en San Isidro, mientras se dirigía al teatro para protagonizar la obra 'El divorcio del año'.
- Su muerte causó una profunda conmoción en el espectáculo argentino, donde colegas y público destacan su extensa trayectoria de décadas en radio, televisión y teatro.
La despedida de Ernestina Pais estuvo marcada por la emoción y el recogimiento. Este domingo, familiares, amigos y colegas se reunieron en una casa velatoria de la Ciudad de Buenos Aires para darle el último adiós a la conductora y actriz, fallecida a los 54 años en un trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.
Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar personas cercanas a la artista, que eligieron acompañar a la familia en una ceremonia íntima atravesada por el dolor y los recuerdos.
Quiénes asistieron al velatorio de Ernestina Pais
Entre los primeros en arribar estuvo José María Muscari, quien compartió con Ernestina el trabajo en la obra El divorcio del año. Más tarde llegaron su hermana, Federica Pais, acompañada por su pareja, Facundo Echeguren, y su hijo Benicio Guyot, quien asistió junto a su padre, el fotógrafo Alejandro Guyot. También estuvo su mamá Milka Truol, de 83 años.
Con el correr de la mañana también se hizo presente el actor Gastón Pauls, amigo y ex pareja de la conductora, quien días atrás ya había expresado públicamente su pesar por la muerte de Ernestina. Durante toda la ceremonia se sucedieron abrazos, palabras de apoyo y muestras de afecto hacia la familia, en un clima de profunda conmoción. También estuvieron Romina Gaetani, Diego Ramos y Rocío Igarzábal, compañeros de elenco de Pais.
La tragedia que conmocionó al espectáculo
Ernestina Pais murió el viernes por la tarde cuando el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en San Isidro.
La conductora se dirigía al Teatro Niní Marshall, en Tigre, donde esa noche debía presentarse junto al elenco de la obra El divorcio del año. Horas antes del accidente había compartido en sus redes sociales un mensaje para anunciar nuevas fechas de la gira de la producción.
El siniestro ocurrió alrededor de las 19.25, cuando el vehículo fue impactado en un cruce ferroviario. La conductora falleció en el lugar, mientras el público comenzaba a ingresar al teatro para la función prevista esa noche.
La noticia provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde colegas y amigos destacaron su trayectoria, su calidez humana y el legado que dejó tras décadas de trabajo en radio, televisión y teatro.