Así fue el último adiós a Ernestina Pais: su hijo, su hermana y sus amigos la despidieron en una emotiva ceremonia

Con el correr de la mañana también se hizo presente el actor Gastón Pauls, amigo y ex pareja de la conductora, quien días atrás ya había expresado públicamente su pesar por la muerte de Ernestina. Durante toda la ceremonia se sucedieron abrazos, palabras de apoyo y muestras de afecto hacia la familia, en un clima de profunda conmoción. También estuvieron Romina Gaetani, Diego Ramos y Rocío Igarzábal, compañeros de elenco de Pais.