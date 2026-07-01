Mercosur: comenzó una cumbre con duras críticas a las asimetrías del pacto con la Unión Europea

La cumbre de presidentes de Mercosur comenzó en Asunción con una dura crítica del presidente paraguayo, Santiago Peña, a las “asimetrías” tras la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El bloque expresó su solidaridad con la tragedia que asola Venezuela y anunció que tomará acciones coordinadas para ayudar al país. Peña, que transferirá la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay, inauguró esta asamblea a 35 años de la creación del Mercosur en 1991. Y lo hizo con un fuerte reclamo. “La cancha no está nivelada, no tenemos el mismo mercado, ni las mismas industrias, ni la misma logística”, dijo Peña en la sede de la Conmebol en Luque. Asisten además los presidentes de los países miembros Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), y los asociados José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador). El argentino Javier Milei canceló su asistencia en medio de la convulsión política tras la renuncia de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un escándalo de corrupción.
Debate: Francia vuelve a hablar de la pena de muerte
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió contra el “regreso” del debate sobre la pena de muerte en países como Francia, 45 años después de su abolición, durante el noveno congreso mundial, en París, sobre la pena capital. China, Irán, Arabia Saudita e Irak son los cuatro Estados que han llevado a cabo el mayor número de ejecuciones en 2024, según la ONG organizadora del congreso, Ensemble contra la peine de mort (ECPM, Juntos contra la pena de muerte). Irán ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989. “La batalla por la abolición (...) es eminentemente contemporánea, porque hoy, en nuestras sociedades, este debate vuelve”, declaró el presidente francés, quien consideró que la lucha contra la pena de muerte es “existencial” para las sociedades democráticas. “Muchas personas fingen creer que (la abolición) es una evidencia”, pero “los riesgos siguen presentes en muchos países” y “nada está ganado”, subrayó. El debate resurge a cada suceso que conmociona a la sociedad, como el reciente asesinato y violación de una niña de 11 años a manos presuntamente de un hombre con denuncias por pederastia. Más de dos tercios (68%) de los franceses son favorables a un referéndum sobre el restablecimiento de la pena de muerte para los crímenes que afectan a los niños, según una encuesta de mediados de junio, del instituto CSA para los medios conservadores CNews, Europe 1 y JDD.
Desde el Líbano: Netanyahu afirma que Israel permanecerá mientras persista amenaza de Hezbollah
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó a las tropas de su país que ocupan el sur de Líbano y prometió que sus fuerzas permanecerán en la zona mientras el movimiento Hezbollah siga siendo una “amenaza”. “Nuestra postura está clara: no nos iremos del sur de Líbano hasta que la amenaza haya desaparecido. Y mientras Hezbollah, armado, esté aquí y nos amenace, nos quedaremos aquí”, afirmó Netanyahu ante las tropas israelíes, según un comunicado transmitido por su oficina. El primer ministro agregó que Líbano e Israel son dos Estados soberanos que quieren vivir en paz. “Les decimos a Irán y a Hezbollah: salgan de este lugar, ya no pertenecen aquí (...) Hay dos Estados soberanos que quieren vivir en paz”, declaró. Líbano fue arrastrado al conflicto a principios de marzo, cuando Hezbollah atacó a Israel en apoyo de Irán, tras el estallido de la guerra contra la república islámica, lo que desencadenó una campaña de bombardeos israelíes y una invasión terrestre. Las tropas israelíes operan en una “zona de seguridad” que decretaron que se extiende desde la frontera hasta unos 10 kilómetros dentro del territorio de Líbano.