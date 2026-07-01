La Facultad de Artes recibe a Luis de Bairos Moura

Mañana, en tanto, a las 11, se inaugurará la muestra “Tu mirada me sigue”, con obras de De Bairos Moura y curaduría de Silvia Leonor Agüero, a las 11 y en el Salón de Usos Múltiples de la facultad. Se exhibirán “Tu mirada me sigue” (grabado digital de 2011); “La Cruz”, de la serie Humaniquiestal (acrílico sobre lona, 2004), y “Andamios. Serie (2)” (tinta y plotter sobre lona vinílica, 2016), recientemente adquiridos por la Facultad de Artes para su colección patrimonial. En esta oportunidad, el pintor presentará su libro, una publicación que reúne y recorre distintos momentos de su producción artística. El encuentro permitirá poner en diálogo las obras incorporadas a la colección universitaria con una trayectoria sostenida en la investigación visual, el trabajo con la imagen y la construcción de un lenguaje propio dentro del campo artístico contemporáneo.