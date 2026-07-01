La Facultad de Artes recibe a Luis de Bairos Moura

Dos actividades con la presencia del artista plástico tucumano Luis De Bairos Moura, radicado hace décadas en Buenos Aires, tienen como sede la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (Bolívar al 700). Hoy concluirá la revisión de portafolios que realizará a los trabajos de 24 alumnos de quinto año, seleccionados entre las 30 postulaciones recibidas, entre los que figuran Nicolás Elías Yñiguez, Lourdes Pinto, Micaela Araceli Ovejero, Camila Arnedo, Pablo Martín Arroyo, Sofía Gabriela Costilla, Axel Gerardo Segovia, Rocío Roldán, Milagros Fiorella Díaz, Jimena Zelaya, Sofía Milagros García Rojas y Anael Luciana Fernández Alanis. Esta instancia tiene carácter formativo, para contribuir a la reflexión sobre la producción personal, la construcción de un cuerpo de obra, los modos de presentación del trabajo artístico y las posibilidades de desarrollo profesional.
Mañana, en tanto, a las 11, se inaugurará la muestra “Tu mirada me sigue”, con obras de De Bairos Moura y curaduría de Silvia Leonor Agüero, a las 11 y en el Salón de Usos Múltiples de la facultad. Se exhibirán “Tu mirada me sigue” (grabado digital de 2011); “La Cruz”, de la serie Humaniquiestal (acrílico sobre lona, 2004), y “Andamios. Serie (2)” (tinta y plotter sobre lona vinílica, 2016), recientemente adquiridos por la Facultad de Artes para su colección patrimonial. En esta oportunidad, el pintor presentará su libro, una publicación que reúne y recorre distintos momentos de su producción artística. El encuentro permitirá poner en diálogo las obras incorporadas a la colección universitaria con una trayectoria sostenida en la investigación visual, el trabajo con la imagen y la construcción de un lenguaje propio dentro del campo artístico contemporáneo.
En el MUNT
Por aparte, esta tarde a las 19, en el Museo de la UNT (MUNT, San Martín 1.545), se realizará una visita guiada especial en el marco de la muestra “Deriva de un deseo II”, una exposición colectiva que reúne producciones de estudiantes y docentes de la Escuela de Bellas Artes. La jornada incluirá la entrega de certificados de participación quienes forman parte de la muestra, en reconocimiento al trabajo desarrollado y al compromiso sostenido durante el proceso de producción, montaje y exhibición de las obras. El recorrido, con entrada libre y gratuita, estará a cargo de los propios alumnos expositores, para describir aspectos relacionados con los procesos creativos, las búsquedas conceptuales y las experiencias de formación que dieron origen a sus obras.