Francia y su gran historia: brindarán una charla sobre la familia Orléans

La Alianza Francesa ofrecerá hoy desde las 19 una charla sobre la familia Orléans, dinastía que protagonizó una etapa decisiva de la Francia del siglo XIX. Durante el reinado de Luis Felipe I buscó conciliar la tradición monárquica con los ideales del liberalismo surgidos tras la Revolución Francesa. La periodista Mercedes Colombres y el historiador Facundo Nanni analizarán el contexto, los protagonistas y las tensiones políticas de aquel período. La entrada en la sede de Mendoza 257 es gratuita.