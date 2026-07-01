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Francia y su gran historia: brindarán una charla sobre la familia Orléans

Será hoy a las 19 en la Alianza Francesa.

Luis Felipe I
Luis Felipe I
Hace 5 Hs

La Alianza Francesa ofrecerá hoy desde las 19 una charla sobre la familia Orléans, dinastía que protagonizó una etapa decisiva de la Francia del siglo XIX. Durante el reinado de Luis Felipe I buscó conciliar la tradición monárquica con los ideales del liberalismo surgidos tras la Revolución Francesa. La periodista Mercedes Colombres y el historiador Facundo Nanni analizarán el contexto, los protagonistas y las tensiones políticas de aquel período. La entrada en la sede de Mendoza 257 es gratuita.

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Luis Felipe I, conocido como el “Rey Ciudadano”, llegó al trono tras la revolución de julio de 1830 y gobernó hasta 1848. Su administración impulsó el crecimiento económico y la expansión de la burguesía, aunque restringió la participación política a una minoría con poder económico. Las crecientes desigualdades sociales y el descontento popular desembocaron en la Revolución de 1848, que puso fin a la Monarquía de Julio y abrió paso a la Segunda República Francesa.

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