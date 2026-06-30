Paritarias julio 2026: uno por uno, los gremios con aumentos y mejoras salariales

La tendencia dominante en las negociaciones del año confirma un cambio estructural profundo, debido a que los acuerdos anuales prácticamente quedaron en el olvido. En su lugar, las organizaciones sindicales y las empresas vuelcan sus esfuerzos hacia esquemas más flexibles, caracterizados por ajustes escalonados y cláusulas de revisión atadas de forma directa a la evolución de la inflación.