Paritarias julio 2026: uno por uno, los gremios con aumentos y mejoras salariales

Resumen para apurados
- Varios gremios de Argentina acordaron en julio de 2026 nuevos aumentos y revisiones salariales para contrarrestar la inflación y recomponer los ingresos de los trabajadores.
- Las paritarias cambiaron los acuerdos anuales por esquemas flexibles de ajustes escalonados y revisiones bimestrales, destacando el aumento del 9% del gremio de Alimentación.
- Esta fragmentación salarial busca sostener el empleo y el salario real, marcando una tendencia de negociación flexible que definirá la estabilidad laboral en el mediano plazo.
El escenario de paritarias 2026 muestra negociaciones fragmentadas entre gremios, con un impacto directo sobre el empleo, el sueldo, el salario y el trabajo. Durante el mes de julio entran en vigencia nuevos aumentos y revisiones salariales que modifican los ingresos de los trabajadores registrados en diferentes sectores de la economía.
La tendencia dominante en las negociaciones del año confirma un cambio estructural profundo, debido a que los acuerdos anuales prácticamente quedaron en el olvido. En su lugar, las organizaciones sindicales y las empresas vuelcan sus esfuerzos hacia esquemas más flexibles, caracterizados por ajustes escalonados y cláusulas de revisión atadas de forma directa a la evolución de la inflación.
Alimentación: el gremio con incremento del 9%
Otro de los acuerdos relevantes es el firmado por la Ftia, que establece una recomposición del 9% para el período mayo-agosto. Esta paritaria sectorial forma parte de los esquemas flexibles implementados para sostener los ingresos de los operarios frente a los movimientos de precios del trimestre.
El convenio incorpora además una suma fija no remunerativa de $120.000, distribuida en cuotas, junto con una actualización de las escalas salariales aplicable desde agosto. Por otra parte, el acuerdo contempla la renovación del convenio colectivo del sector por un año más, asegurando la estabilidad de las condiciones laborales vigentes.
Gremios que sostuvieron mejoras en el semestre
Más allá de los acuerdos puntuales de julio, distintos sindicatos cerraron el primer tramo del año con resultados que permitieron sostener o mejorar el salario real.
- SUTERH: encabezó el ranking con una mejora real estimada del 4,4%, impulsada por ajustes frecuentes.
- UTEDYC: logró una suba del 3,2% mediante actualizaciones continuas.
- UOCRA: alcanzó un incremento del 2,7%, con revisiones periódicas.
- FAECyS: acumuló una mejora cercana al 2,1%, con cambios en la estructura salarial desde julio.
- SMATA: registró una suba del 1,7% en un contexto de ajustes frecuentes.
- ATE: cerró el período con una mejora del 1,6% en el sector público.
- UOM: alcanzó un incremento del 1,3%, en un escenario industrial más débil.