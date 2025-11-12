Demócratas revelan correos de Jeffrey Epstein que reavivan el vínculo entre Donald Trump y los casos de abuso: “Sabía de las chicas”

Uno de los correos más reveladores fue enviado en abril de 2011 a Ghislaine Maxwell -posteriormente condenada por facilitar los abusos de Epstein-. En ese mensaje, Epstein se refirió a Trump como “ese perro que no ha ladrado” y añadió que una víctima “pasó horas en mi casa con él, y nunca se lo ha mencionado”. Maxwell respondió brevemente: “He estado pensando en eso”.