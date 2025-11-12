Demócratas revelan correos de Jeffrey Epstein que reavivan el vínculo entre Donald Trump y los casos de abuso: “Sabía de las chicas”

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles una serie de correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein insinuó que el presidente, Donald Trump, estaba al tanto de sus delitos sexuales y mantenía vínculos más estrechos con él de lo que se había reconocido públicamente.
La correspondencia, seleccionada de entre miles de páginas de documentos obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara, incluye mensajes en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas”, muchas de las cuales, según las investigaciones judiciales posteriores, eran menores de edad.
En otro intercambio, el fallecido financista aseguró que el entonces empresario había “pasado horas en mi casa” con una de sus presuntas víctimas. Los legisladores demócratas consideraron que estos mensajes “plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”.
Mensajes posteriores al acuerdo judicial
Los tres intercambios de correos difundidos datan de después de 2008, año en que Epstein firmó su controvertido acuerdo de culpabilidad en Florida. Es decir, se produjeron varios años después de que, según versiones conocidas, Trump y Epstein se distanciaran a comienzos de la década de 2000.
Uno de los correos más reveladores fue enviado en abril de 2011 a Ghislaine Maxwell -posteriormente condenada por facilitar los abusos de Epstein-. En ese mensaje, Epstein se refirió a Trump como “ese perro que no ha ladrado” y añadió que una víctima “pasó horas en mi casa con él, y nunca se lo ha mencionado”. Maxwell respondió brevemente: “He estado pensando en eso”.
En ese entonces, Trump era una figura televisiva consolidada, conocida por su programa The Apprentice, y aún no había lanzado su candidatura presidencial.
Intercambio con el escritor Michael Wolff
Otro de los correos publicados corresponde a enero de 2019, cuando Epstein le escribió al periodista y autor Michael Wolff, conocido por sus libros críticos sobre Trump. En esa comunicación, Epstein sostuvo: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.
Meses después, Epstein sería arrestado y encarcelado por cargos federales de tráfico sexual, causa que terminó con su suicidio en agosto de ese mismo año.
Wolff también figura en otro intercambio fechado en diciembre de 2015, durante las primarias republicanas. Allí, advirtió a Epstein que CNN planeaba preguntarle a Trump sobre su relación. “Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál cree que debería ser?”, preguntó Epstein. Wolff respondió que sería mejor no intervenir: dejar que Trump se “ahorque solo”, le escribió, podría resultar “una valiosa moneda de relaciones públicas y política”.
La reacción de Trump y la disputa por los archivos
Trump negó categóricamente cualquier vínculo con los delitos de Epstein. “Es repugnante. No tengo nada que ver con eso”, sostuvo el expresidente, quien calificó las acusaciones como “otro engaño de los demócratas”.
La relación entre ambos se remonta a los años 90 y principios de los 2000, cuando compartían círculos sociales en Nueva York y Palm Beach, Florida. Sin embargo, Trump ha asegurado que “hace más de 15 años” que no tenía contacto con el financista.
La difusión de estos correos promete reavivar el debate en el Capitolio sobre el manejo de los archivos vinculados a Epstein durante la administración Trump. Los demócratas impulsan una medida que exige la publicación completa del material de investigación, una propuesta que cuenta con la firma decisiva de la representante electa Adelita Grijalva.
La Casa Blanca, no obstante, reiteró su oposición a esa iniciativa, pese a que el propio Trump había prometido en campaña hacer públicos los documentos relacionados con el caso.