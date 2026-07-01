Ni a los 12° ni a los 8°: esta es la temperatura a la que un perro empieza a sentir frío

Resumen para apurados
- Veterinarios advierten que los perros empiezan a sentir frío bajo los 7 °C en invierno, lo que afecta a mascotas vulnerables y requiere prevención de los dueños para su cuidado.
- La tolerancia varía según raza y edad; se manifiesta con temblores o rigidez. Especialistas aconsejan abrigarlos, evitar que duerman afuera y acortar paseos ante el frío extremo.
- Estas pautas buscan concientizar a los dueños sobre el bienestar animal, promoviendo hábitos de cuidado que eviten problemas de salud graves en las mascotas durante la temporada.
Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, muchos dueños se preguntan si los perros sienten el frío de la misma manera que las personas. Aunque algunas razas están mejor adaptadas gracias a su pelaje, los especialistas coinciden en que el frío también puede afectar a las mascotas, especialmente a las más vulnerables.
La capacidad para soportar las bajas temperaturas depende de distintos factores, como el tamaño, la raza, la edad, el peso y el estado de salud. Por eso, mientras algunos perros toleran mejor el invierno, otros necesitan mayores cuidados para evitar problemas relacionados con el frío.
¿Desde qué temperatura un perro comienza a sentir frío?
De acuerdo con los veterinarios, la mayoría de los perros empieza a experimentar molestias cuando la temperatura desciende por debajo de los 7 °C. En ese rango, los animales de menor tamaño, los cachorros, los perros de edad avanzada y aquellos con poco pelo suelen ser los primeros en manifestar incomodidad.
Cuando el termómetro baja de los 4 °C, el riesgo aumenta para estos grupos, mientras que temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores pueden resultar peligrosas para cualquier perro si permanece durante mucho tiempo al aire libre.
Cómo saber si tu perro tiene frío
Los perros suelen manifestar el frío a través de distintos cambios en su comportamiento. Algunas de las señales más frecuentes son:
- Temblores o escalofríos.
- Búsqueda constante de lugares cálidos o reparados.
- Se acurrucan para conservar el calor corporal.
- Levantan las patas al caminar sobre superficies muy frías.
- Muestran menos interés por salir a pasear.
- Caminan con mayor rigidez o lentitud de lo habitual.
Consejos para proteger a los perros durante el invierno
Para ayudar a las mascotas a sobrellevar las bajas temperaturas, los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas sencillas:
- Colocar su cama en un lugar aislado del piso y protegido de las corrientes de aire.
- Evitar que duerma al aire libre durante las noches más frías.
- Reducir los paseos cuando las temperaturas sean extremadamente bajas.
- Secarlo completamente si se moja por la lluvia o la humedad.
- Utilizar un abrigo en perros pequeños o de pelo corto cuando sea necesario.
- Mantener una alimentación equilibrada y asegurar una correcta hidratación.