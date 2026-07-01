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Ni a los 12° ni a los 8°: esta es la temperatura a la que un perro empieza a sentir frío

La tolerancia al frío varía según la raza, la edad y el estado de salud de cada mascota. Cuáles son las señales de alerta y cómo proteger a los perros durante el invierno.

Muchos lo desconocen: esta es la temperatura a la que un perro empieza a sentir frío
Muchos lo desconocen: esta es la temperatura a la que un perro empieza a sentir frío
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Veterinarios advierten que los perros empiezan a sentir frío bajo los 7 °C en invierno, lo que afecta a mascotas vulnerables y requiere prevención de los dueños para su cuidado.
  • La tolerancia varía según raza y edad; se manifiesta con temblores o rigidez. Especialistas aconsejan abrigarlos, evitar que duerman afuera y acortar paseos ante el frío extremo.
  • Estas pautas buscan concientizar a los dueños sobre el bienestar animal, promoviendo hábitos de cuidado que eviten problemas de salud graves en las mascotas durante la temporada.
Resumen generado con IA

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, muchos dueños se preguntan si los perros sienten el frío de la misma manera que las personas. Aunque algunas razas están mejor adaptadas gracias a su pelaje, los especialistas coinciden en que el frío también puede afectar a las mascotas, especialmente a las más vulnerables.

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La capacidad para soportar las bajas temperaturas depende de distintos factores, como el tamaño, la raza, la edad, el peso y el estado de salud. Por eso, mientras algunos perros toleran mejor el invierno, otros necesitan mayores cuidados para evitar problemas relacionados con el frío.

¿Desde qué temperatura un perro comienza a sentir frío?

De acuerdo con los veterinarios, la mayoría de los perros empieza a experimentar molestias cuando la temperatura desciende por debajo de los 7 °C. En ese rango, los animales de menor tamaño, los cachorros, los perros de edad avanzada y aquellos con poco pelo suelen ser los primeros en manifestar incomodidad. 

Cuando el termómetro baja de los 4 °C, el riesgo aumenta para estos grupos, mientras que temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores pueden resultar peligrosas para cualquier perro si permanece durante mucho tiempo al aire libre.

Cómo saber si tu perro tiene frío

Los perros suelen manifestar el frío a través de distintos cambios en su comportamiento. Algunas de las señales más frecuentes son:

  • Temblores o escalofríos.
  • Búsqueda constante de lugares cálidos o reparados.
  • Se acurrucan para conservar el calor corporal.
  • Levantan las patas al caminar sobre superficies muy frías.
  • Muestran menos interés por salir a pasear.
  • Caminan con mayor rigidez o lentitud de lo habitual.

Consejos para proteger a los perros durante el invierno

Para ayudar a las mascotas a sobrellevar las bajas temperaturas, los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas sencillas:

  • Colocar su cama en un lugar aislado del piso y protegido de las corrientes de aire.
  • Evitar que duerma al aire libre durante las noches más frías.
  • Reducir los paseos cuando las temperaturas sean extremadamente bajas.
  • Secarlo completamente si se moja por la lluvia o la humedad.
  • Utilizar un abrigo en perros pequeños o de pelo corto cuando sea necesario.
  • Mantener una alimentación equilibrada y asegurar una correcta hidratación.
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