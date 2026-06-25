Siniestros viales: José Cano pidió la creación de la Agencia de Seguridad Vial para las rutas tucumanas
El legislador radical advirtió que la provincia atraviesa un escenario de “anarquía” con más de 6.000 afectados este año. Reclamó el tratamiento urgente de su proyecto para crear un cuerpo civil de control con autarquía financiera.
Resumen para apurados
- El legislador José Cano exigió la creación de la Agencia de Seguridad Vial en Tucumán para frenar los accidentes fatales que ya afectaron a más de 6.000 personas este año.
- La propuesta surge tras tragedias viales recientes y busca crear un cuerpo civil de control financiado con las multas, ante la falta de control estatal en rutas del interior.
- Con esta reforma se busca erradicar la impunidad vial en las rutas tucumanas y evitar que los recursos policiales se desvíen de sus tareas de seguridad ciudadana esenciales.
La persistente tragedia en las rutas de Tucumán volvió a poner en el centro del debate legislativo la eficacia de los controles estatales. Tras una serie de accidentes fatales que conmocionaron a la provincia en las últimas semanas, el legislador José Cano (UCR) urgió al Poder Ejecutivo y a sus pares en la Cámara a destrabar el tratamiento del proyecto de ley para la creación de la Agencia de Seguridad Vial.
Según el parlamentario, los siniestros de tránsito en Tucumán dejaron de ser hechos aislados para convertirse en un “patrón letal sistemático”. Las cifras que maneja el radicalismo son alarmantes: en lo que va del periodo se registran más de 6.000 personas afectadas por incidentes viales.
“¿Cuántas personas más tienen que morir para que reaccionemos?”, se preguntó Cano, al vincular la desidia estatal con tragedias recientes como el choque fatal en la ruta nacional 9 a la altura de Leales, los impactos contra rastras cañeras en la ruta 38 y la muerte de un niño atropellado por maquinaria pesada en el sur provincial. “Estamos en un escenario de tal descontrol y anarquía donde incluso funcionarios públicos han perdido la vida en el asfalto”, advirtió.
Críticas a la “puesta en escena”
Cano fue categórico al señalar que los operativos actuales no logran penetrar en la problemática real. Según el legislador, los controles suelen limitarse a los centros urbanos como una “puesta en escena”, mientras que la periferia y las rutas del interior quedan desamparadas.
“Año a año, durante la zafra, las rastras cañeras circulan impunemente en horarios no permitidos y sin luces reglamentarias. Si el Gobierno reconoce que la imprudencia es la causa, ¿de qué sirve culpar al ciudadano si el Estado se niega a crear una estructura especializada que garantice el cumplimiento de la norma?”, cuestionó.
El proyecto: personal civil y cuenta especial
La propuesta de Cano contempla una reforma estructural en la forma en que se vigilan los caminos tucumanos. El eje central es la creación de una Agencia de Seguridad Vial conformada por personal civil uniformado, cuya única función sea el control del tránsito, al evitar que los recursos policiales se desvíen a otras tareas de seguridad ciudadana.
Un punto clave del proyecto es su mecanismo de financiamiento. Para garantizar la operatividad y el equipamiento constante del organismo, se propone la creación de una “cuenta especial” y todo el dinero recaudado a través de las multas y controles de la Agencia será reinvertido directamente en el mantenimiento de la propia entidad.
“Las urgencias en las calles no pueden esperar a los tiempos de la política. Aplicar la ley con firmeza es la única salida para frenar este desastre. Cada fin de semana que pasa sin esta Agencia en la calle, el Estado es responsable de que las rutas tucumanas sigan siendo trampas mortales”, resaltó el ex senador nacional.