Siniestros viales: José Cano pidió la creación de la Agencia de Seguridad Vial para las rutas tucumanas

“¿Cuántas personas más tienen que morir para que reaccionemos?”, se preguntó Cano, al vincular la desidia estatal con tragedias recientes como el choque fatal en la ruta nacional 9 a la altura de Leales, los impactos contra rastras cañeras en la ruta 38 y la muerte de un niño atropellado por maquinaria pesada en el sur provincial. “Estamos en un escenario de tal descontrol y anarquía donde incluso funcionarios públicos han perdido la vida en el asfalto”, advirtió.