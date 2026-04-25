“No saber inglés ya no limita el crecimiento: directamente lo bloquea”, el duro diagnóstico de Pearson

También vale aclarar que el inglés se integra a un conjunto más amplio de competencias que hoy son centrales: pensamiento crítico, adaptabilidad, aprendizaje continuo y capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes. “Las herramientas de Inteligencia Artificial ya son una realidad, y la clave es aprender a utilizarlas de manera efectiva y responsable”, destaca Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson. Saber inglés no garantiza el éxito, pero sí amplía el acceso.