“No saber inglés ya no limita el crecimiento: directamente lo bloquea”, el duro diagnóstico de Pearson

Resumen para apurados
- Pearson advirtió recientemente que el desconocimiento del inglés bloquea el crecimiento laboral, ya que el 30% de los postulantes accede a mejores empleos por dominar el idioma.
- El avance de la IA acelera esta tendencia, pues la interacción tecnológica ocurre mayormente en inglés. El idioma permite acceder a capacitaciones y redes internacionales críticas.
- El inglés deja de ser un valor agregado para ser una condición de acceso esencial. Se integra a habilidades como el pensamiento crítico y la adaptabilidad ante cambios globales.
En muchos casos, no saber inglés ya no limita el crecimiento: directamente lo bloquea. Así de tajante es el diagnóstico que hace Pearson, la desarrolladora de métodos de aprendizaje del idioma, que establece que el 30% de postulantes a un trabajo acceden porque hablan y escriben en inglés.
Ellos son los que acceden a mejores oportunidades laborales y salarios más altos, con diferencias sustanciales según el sector y el tipo de rol. El avance de la Inteligencia Artificial (IA) está acelerando esta tendencia.
El trabajo se vuelve cada vez más colaborativo entre humanos y tecnología. En muchos casos, esa interacción ocurre en inglés, tanto en herramientas como en contenidos y plataformas. En ese escenario, el idioma se vuelve una condición de acceso más que un valor agregado.
Incorporar y desarrollar
La empresa global especializada en educación y aprendizaje, advierte que el desafío no es solo incorporar nuevas herramientas, sino desarrollar las habilidades necesarias para utilizarlas con criterio. Un idioma masivo como el inglés permite acceder a capacitación, certificaciones y contenidos que muchas veces no están disponibles en otras lenguas, además de facilitar la participación en redes profesionales y proyectos internacionales.
También vale aclarar que el inglés se integra a un conjunto más amplio de competencias que hoy son centrales: pensamiento crítico, adaptabilidad, aprendizaje continuo y capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes. “Las herramientas de Inteligencia Artificial ya son una realidad, y la clave es aprender a utilizarlas de manera efectiva y responsable”, destaca Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson. Saber inglés no garantiza el éxito, pero sí amplía el acceso.