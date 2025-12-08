Secciones
Siete formas de aprender inglés con inteligencia artificial desde casa y aprovechar el verano

Modelos como ChatGPT, Gemini y DeepSeek ya funcionan como profesores personales de un número creciente de usuarios.

APRENDER INGLÉS CON IA. La tecnología ya es uno de los métodos favoritos de los jóvenes para practicar conversación, corregir textos y ampliar vocabulario. / PEXELS APRENDER INGLÉS CON IA. La tecnología ya es uno de los métodos favoritos de los jóvenes para practicar conversación, corregir textos y ampliar vocabulario. / PEXELS
Hace 1 Hs

Aprender inglés dejó de depender sólo de clases presenciales o libros de gramática. Hoy numerosos usuarios aplican la inteligencia artificial (IA) para mejorar su pronunciación, ampliar vocabulario y tener conversaciones reales sin miedo al error. Modelos como ChatGPT, Gemini, Copilot o DeepSeek funcionan como tutores personalizados disponibles las 24 horas, y permiten avanzar desde un nivel básico hasta uno profesional.

La clave está en aprovecharlas con estrategia. No se trata sólo de traducir textos: estas plataformas corrigen errores, explican estructuras, simulan situaciones de la vida real y crean planes de estudio adaptados a cada usuario. Por eso, docentes y estudiantes coinciden en que la IA ya es una de las herramientas más efectivas para practicar inglés.

Siete herramientas con IA para aprender inglés

A continuación, un recorrido por las siete formas más útiles de aprender y mejorar el idioma con la ayuda de la IA, ideal para quienes buscan progresar sin gastar de más o sin depender de horarios fijos.

1. Conversaciones simuladas para ganar fluidez

Hablar suele ser la parte más difícil del aprendizaje. Con la IA, se puede practicar en un entorno seguro, elegir acentos y niveles, y pedir correcciones inmediatas. Un ejemplo práctico: “actuá como un camarero en Londres. Quiero practicar cómo pedir comida”.

La herramienta responde de manera natural y permite repetir frases, ajustar velocidad o cambiar de rol según la situación que se quiera entrenar.

2. Corrección de textos con explicación

Mandar un texto y pedir una revisión permite mejorar la escritura con rapidez. Se puede solicitar que los errores se expliquen uno por uno, y que el nivel se adapte a un nivel B1, B2 o C1. Herramientas recomendadas: DeepL Write, Grammarly y LanguageTool.

DEEPL. Conversación, correcciones y planes de estudio personalizados al alcance de cualquier usuario. / CAPTURA DE PANTALLA DEEPL. Conversación, correcciones y planes de estudio personalizados al alcance de cualquier usuario. / CAPTURA DE PANTALLA

3. Práctica oral y trabajo de pronunciación

Las versiones con voz —como ChatGPT— permiten conversar en inglés y recibir correcciones fonéticas. También es posible imitar acentos británicos, estadounidenses o australianos.

4. Ampliación de vocabulario según intereses

La IA crea listas temáticas, ejercicios tipo trivia y tarjetas de memorización. Se puede pedir vocabulario sobre viajes, tecnología, cine o estudios universitarios. También permite pedir evaluaciones posteriores para medir el avance.

5. Traducciones explicadas

A diferencia de los traductores tradicionales, la IA detalla por qué se usa un tiempo verbal o una estructura determinada. Ejemplo: “traduce este texto y explica por qué usaste present perfect”.

GRAMMARLY. Las plataformas permiten practicar pronunciación, escribir mejor y entrenar situaciones reales. / CAPTURA DE PANTALLA GRAMMARLY. Las plataformas permiten practicar pronunciación, escribir mejor y entrenar situaciones reales. / CAPTURA DE PANTALLA

6. Planes de estudio personalizados

Las plataformas pueden armar un programa semanal según el tiempo disponible, el nivel actual y los objetivos. Incluyen ejercicios diarios y recomendaciones de podcasts, series o canales de YouTube adecuados al nivel del usuario.

7. Tests y juegos para medir el progreso

La IA permite crear pruebas de gramática, vocabulario y comprensión. También juegos como ahorcado o quizzes temáticos que ayudan a reforzar conocimientos sin que se vuelva tedioso.

La inteligencia artificial se convirtió en un complemento clave para quienes necesitan aprender inglés sin depender de clases presenciales o gastos elevados. Ofrece práctica real, correcciones inmediatas y planes personalizados. Con una estrategia clara, es posible avanzar de nivel, preparar entrevistas laborales o simplemente ganar seguridad para hablar en cualquier contexto. Para jóvenes que buscan oportunidades académicas o laborales, la IA ya es una aliada imprescindible.

