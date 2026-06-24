Cómo refinanciar deudas bancarias: requisitos, tasas y plazos de los nuevos programas de alivio

Los distintos niveles del Estado, incluyendo las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, encendieron las alarmas ante el fuerte impacto del endeudamiento en la economía de los hogares. El retraso en los pagos de tarjetas y cuotas crediticias, indicador conocido técnicamente como morosidad, trepó en abril al 12,1% del total. Este registro oficial, difundido recientemente por el Banco Central, refleja un incremento de 0,5 puntos respecto al mes previo y un alarmante salto de 8,4 puntos en la comparación interanual. El escenario se vuelve aún más complejo al observar los informes del Banco Provincia, los cuales advierten que esta problemática financiera ya condiciona la realidad de 6,3 millones de personas, una cifra equivalente a uno de cada seis adultos en el país.