Cómo refinanciar deudas bancarias: requisitos, tasas y plazos de los nuevos programas de alivio

Resumen para apurados
- Bancos públicos y gobiernos en Argentina lanzaron nuevos programas de refinanciación de deudas tras registrarse una tasa récord de morosidad del 12,1% en los hogares.
- La morosidad afecta a 6,3 millones de personas. Entidades como Banco Nación, Provincia y Ciudad ofrecen consolidación de deudas, tasas del 35% al 65% y plazos de hasta 10 años.
- Estas medidas buscan aliviar la carga financiera familiar, evitar el colapso crediticio y facilitar la reinserción de los deudores en el sistema financiero formal a largo plazo.
Los distintos niveles del Estado, incluyendo las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, encendieron las alarmas ante el fuerte impacto del endeudamiento en la economía de los hogares. El retraso en los pagos de tarjetas y cuotas crediticias, indicador conocido técnicamente como morosidad, trepó en abril al 12,1% del total. Este registro oficial, difundido recientemente por el Banco Central, refleja un incremento de 0,5 puntos respecto al mes previo y un alarmante salto de 8,4 puntos en la comparación interanual. El escenario se vuelve aún más complejo al observar los informes del Banco Provincia, los cuales advierten que esta problemática financiera ya condiciona la realidad de 6,3 millones de personas, una cifra equivalente a uno de cada seis adultos en el país.
Frente a esta coyuntura, diversas órbitas gubernamentales pusieron en marcha mecanismos de auxilio para contener la situación. Santa Fe inauguró esta tendencia en abril mediante asistencia financiera directa, camino que luego profundizaron otras administraciones con salvatajes de alcance variable. Entre las medidas recientes resalta la ampliación de herramientas de refinanciación por parte del Banco Nación, junto con un paquete de medidas específicas aprobado en la Legislatura porteña y programas de rescate implementados por la provincia de Buenos Aires para aliviar la carga de los deudores.
Qué ofrece cada banco
Qué ofrece el Banco Nación
Paquete general de consolidación de deudas:
- Alcance: Clientes propios y de otras entidades.
- Objetivo: Consolidar deudas bancarias y de billeteras virtuales (segmento con 30% de deudores con atrasos y tasas más altas).
- Destino: Unificar deudas internas y externas.
- Monto máximo: Hasta $100 millones.
- Plazo: Hasta 72 meses.
- Tasa: Fija nominal anual (TNA) del 65%.
- Costo Financiero Total (CFT): 114,21% anual.
- Condición: Excluye a deudores en clasificación 5 (atrasos mayores a 12 meses).
- Atrasos de hasta 90 días: Tope de deuda de $10 millones, plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.
- Atrasos superiores a 90 días: Plazos de hasta 96 meses, sujetos a evaluación crediticia.
- Destinatarios: Clientes en clasificación 1 (mora de 31 días) y 2 (entre 31 y 90 días).
- Monto: Hasta el 100% de la deudora consolidada (máximo $100 millones).
- Plazo: Hasta 120 meses (10 años).
- Opciones de tasa:
- Tasa del 10% + UVA (atada a la inflación).
- Tasa del 11% (+1 punto) con cobertura CER-CVS (cuota ajustada por salario).
Requisitos para los beneficiarios:
- Domicilio registrado en CABA en los últimos dos años.
- Ingresos familiares no mayores a $3,6 millones.
- Poseer un solo inmueble como máximo.
- No haber comprado dólares durante el período de atraso.
Mecanismo de adhesión: El banco del deudor debe adherirse al programa, salvo los clientes del Banco Ciudad, quienes operan en forma directa.
Condiciones financieras:
- Monto de la deuda: Debe rondar los $1,1 millones.
- Cuota máxima: No puede superar el 30% de los ingresos del hogar.
- Tasa: Nominal anual fija máxima del 35%.
- Plazo: Mínimo de 24 meses para la devolución.
Objetivo general: Unificar diferentes deudas en un único crédito con tasas y plazos más accesibles.
Línea de plazos largos (hasta 60 meses) con tasas diferenciales:
- Tasa del 55% para el plazo de 18 meses.
- Tasa del 60% para el plazo de 26 meses.
- Tasa del 70% para el plazo de 60 meses.
- Alcance: Consolidación de préstamos y tarjetas en una sola cuota.
- Plazo: Hasta 36 meses.
- Tasa: Preferencial del 45%.
- Plazo: Hasta 72 meses.
- Tasa: TNA del 83,47%.
- Costo Financiero Total (CFT): 124,11%.
- Destinatarios: Sectores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.
- Tasa: Subsidiada al 41,67% anual.
- Plazo: Plazos de refinanciación de hasta 84 meses.
Destinatarios: Empleados estatales, jubilados, trabajadores del sector privado y autónomos afectados por descuentos crediticios en sus ingresos.
Reordenamiento de descuentos:
- Reempadronamiento de las entidades adheridas.
- Reducción del tope de descuento permitido, bajando del 50% al 25% del ingreso del trabajador.
- Refinanciar con las entidades acreedoras a tasas más bajas o transferir los saldos a otras instituciones.
- En caso de falta de acuerdo, el Estado provincial interviene con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia, recuperando el dinero cuando la cuota baje del límite legal.
- Plazo: Hasta 60 cuotas.
- Gracia: Dos meses de gracia para el pago.
- Restricción: Permite unificar los compromisos en un solo préstamo, pero se prohíbe tomar nuevos créditos por código de descuento hasta cancelar la operación.