Video: así fue el gol con el que Japón da el golpe ante Brasil en los 16avos de final del Mundial

Resumen para apurados
- Japón vence 1-0 a Brasil en Houston por los dieciseisavos del Mundial 2026, gracias a un gol de Kaishū Sano que pone en jaque a uno de los máximos candidatos al título.
- El tanto llegó en el primer tiempo tras una recuperación de Sano. Pese al dominio de balón de Brasil, el orden táctico y la defensa de Japón neutralizaron el ataque rival.
- El vencedor de este duelo se medirá ante Canadá en octavos de final. De ganar, Japón firmará uno de los mayores batacazos históricos del certamen al eliminar a un favorito.
Japón está protagonizando, por ahora, el gran golpe de los 16avos de final del Mundial 2026. El seleccionado asiático sorprende a Brasil y se impone por 1 a 0 en un partido de alta intensidad, dejando contra las cuerdas a uno de los máximos candidatos al título.
El único gol del encuentro llegó en el primer tiempo y desató la euforia japonesa. Tras una jugada rápida, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu encontró espacios en la defensa brasileña y Kaishū Sano aprovechó la oportunidad para adelantarse en el marcador, obligando a la Verdeamarela a salir en busca del empate.
Brasil, que había terminado como líder del Grupo C, monopolizó la posesión de la pelota e intentó imponer condiciones desde el inicio, aunque chocó con una defensa muy ordenada y con un rival que apostó por la velocidad para lastimar de contragolpe. Pese a generar situaciones, el equipo sudamericano no logró quebrar la resistencia japonesa.
Â¡Â¡SORPRESA TOTAL EN HOUSTON!! KAISHU SANO RECUPERÃ EN MITAD DE CANCHA Y MARCÃ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE JAPÃN VS. BRASIL.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026
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Con el correr de los minutos, Japón ganó confianza y sostuvo la ventaja con una actuación colectiva muy sólida. La disciplina táctica y la eficacia en ataque le permitieron controlar el resultado parcial frente a una selección brasileña que todavía no encuentra respuestas.
Un lugar en octavos espera al ganador
El vencedor de este cruce avanzará a los octavos de final, donde ya espera Canadá, que eliminó a Sudáfrica por 1 a 0. Si el resultado se mantiene, Japón firmará una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 y dejará afuera a uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo.