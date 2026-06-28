No era Jordania vs. Argentina, era Messi: las historias de quienes viajaron miles de kilómetros sólo para verlo

El fenómeno no terminaba ahí. Hussam, un hincha jordano, caminaba feliz entre los argentinos y hasta se sacaba fotos con algunos. Su selección estaba jugando el primer Mundial de su historia y eso ya justificaba el viaje. Pero había otro motivo. “Cumplimos el sueño de ver a nuestro país en un Mundial. Y además vamos a poder ver a Messi, el mejor del mundo”, explicó una mezcla de inglés y español.