Un brujo de Ghana prometió "hacerle un trabajo" a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron

A pocos días del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, una insólita declaración volvió a instalar el debate sobre las cábalas y las supersticiones en el fútbol. El protagonista fue el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró que intentará "embrujar" a Lionel Messi para impedir que convierta goles y vaticinó la eliminación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.