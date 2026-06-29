Un brujo de Ghana prometió "hacerle un trabajo" a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron

Resumen para apurados
- El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam prometió embrujar a Lionel Messi antes del partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026, desatando una fuerte reacción en redes sociales.
- El autodenominado hechicero, que ya había intentado un ritual similar contra Harry Kane, generó respuestas de hinchas argentinos que apelaron a memes y al clásico 'anulo mufa'.
- Este cruce revive el debate sobre las cábalas en el fútbol y reactiva movimientos de hinchas como la 'Brujineta', buscando blindar espiritualmente a la Selección en el torneo.
A pocos días del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, una insólita declaración volvió a instalar el debate sobre las cábalas y las supersticiones en el fútbol. El protagonista fue el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró que intentará "embrujar" a Lionel Messi para impedir que convierta goles y vaticinó la eliminación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
"Cabo Verde eliminará a Argentina en dieciseisavos de final", afirmó el autodenominado brujo en declaraciones que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales. Además, sostuvo que realizará el mismo supuesto "trabajo espiritual" que, según él, había utilizado años atrás contra el delantero inglés Harry Kane durante un Mundial.
Sus palabras no tardaron en generar repercusión entre los hinchas argentinos, que reaccionaron con humor, memes y una catarata de referencias a las tradicionales cábalas que acompañan a la Selección en cada Copa del Mundo.
Muchos usuarios recordaron a las populares "brujas de X" (antes Twitter), que durante el Mundial de Qatar 2022 impulsaban rituales y popularizaron el ya clásico "anulo mufa", convertido en una de las expresiones más repetidas por los fanáticos argentinos durante la conquista del título.
🗣️ Nana Kwaku Bonsam (el que le tiro la maldición a Kane):— Expe (@Expefutbol) June 27, 2026
“Cape Verde ELIMINARA a Argentina” pic.twitter.com/D0FJ8NP61P
Otros evocaron a las fanáticas surcoreanas del defensor Cristian "Cuti" Romero, que también se hicieron virales en aquella competencia, y los rituales con palo santo, velas y amuletos que inundaron las redes sociales mientras avanzaba el equipo de Scaloni rumbo a la tercera estrella.
La conversación también derivó en las muestras de fe que suelen acompañar a la Selección. Varios hinchas recordaron la presencia de la imagen de la Virgen de Luján en distintas concentraciones del plantel y las visitas religiosas que algunos futbolistas realizaron tras la consagración en Qatar.
Entre bromas, rezos y publicaciones cargadas de superstición, muchos usuarios incluso comenzaron a preguntarse si volverá la recordada "Brujineta", nombre con el que se identificó durante Qatar 2022 al grupo de hinchas que compartía rituales y cábalas para acompañar a la Selección.