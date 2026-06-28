Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y el camino de Argentina

El Mundial 2026 estrena una fase inédita en su historia: los 16avos de final. Con la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones, la Copa del Mundo incorpora por primera vez una instancia de 32 equipos en eliminación directa, que marcará el inicio formal del camino hacia el título. Los cruces se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.