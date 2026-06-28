Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y el camino de Argentina
Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, 48 selecciones le dan vida a una inédita ronda de eliminación directa. La "Scaloneta" ya conoce a su rival, la sede y la hora para buscar un lugar en octavos.
Resumen para apurados
- La FIFA definió los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026, donde Argentina enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio en Miami debido a la ampliación a 48 selecciones.
- Argentina llega con puntaje ideal tras liderar el Grupo J. Esta fase inédita se jugará a eliminación directa, con prórroga y penales en caso de empate en los 90 minutos.
- Esta ronda marca un hito histórico al inaugurar el nuevo formato mundialista de 48 equipos. El ganador del cruce argentino se medirá en octavos ante Egipto o Australia.
El Mundial 2026 estrena una fase inédita en su historia: los 16avos de final. Con la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones, la Copa del Mundo incorpora por primera vez una instancia de 32 equipos en eliminación directa, que marcará el inicio formal del camino hacia el título. Los cruces se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.
Una fase nueva en el formato mundialista
La instancia de 16avos reúne a los equipos clasificados desde la fase de grupos y se juega bajo el reglamento habitual de eliminación directa. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, los partidos se resolverán con dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el pase de ronda se definirá mediante penales.
El camino de Argentina
La Selección Argentina llega a esta instancia tras finalizar primera en el Grupo J con puntaje ideal. El equipo de Lionel Scaloni mostró solidez en la fase inicial y ya se prepara para su próximo desafío.
El seleccionado nacional enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19 en el Miami Stadium, en uno de los encuentros que cerrará la jornada de los dieciseisavos. El ganador de este cruce enfrentará al vencedor del duelo entre Egipto y Australia.
16avos de final del Mundial 2026: fixture, días y horarios
Domingo 28 de junio
Sudáfrica vs. Canadá – 16.00 hs (Los Ángeles Stadium)
Lunes 29 de junio
Brasil vs. Japón – 14.00 hs (Houston Stadium)
Alemania vs. Paraguay – 17.30 hs (Boston Stadium)
Países Bajos vs. Marruecos – 22.00 hs (Estadio Monterrey)
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs. Noruega – 14.00 hs (Dallas Stadium)
Francia vs. Suecia – 18.00 hs (New York New Jersey Stadium)
México vs. Ecuador – 22.00 hs (Estadio Ciudad de México)
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs. RD Congo – 13.00 hs (Atlanta Stadium)
Bélgica vs. Senegal – 17.00 hs (Seattle Stadium)
Estados Unidos vs. Bosnia – 21.00 hs (San Francisco Bay Area Stadium)
Jueves 2 de julio
España vs. Austria – 16.00 hs (Los Ángeles Stadium)
Portugal vs. Croacia – 20.00 hs (Toronto Stadium)
Viernes 3 de julio
Suiza vs. Argelia – 00.00 hs (BC Place Vancouver)
Australia vs. Egipto – 15.00 hs (Dallas Stadium)
Argentina vs. Cabo Verde – 19.00 hs (Miami Stadium)
Colombia vs. Ghana – 22.30 hs (Kansas City Stadium)