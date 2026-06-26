El secreto que esconde el AT&T Stadium en el que Argentina jugará contra Jordania y que casi nadie conoce
El campo de juego fue cultivado a más de 1.000 kilómetros, llegó en camiones refrigerados y recibe un tratamiento especial con luces violetas. La historia invisible de uno de los escenarios más impactantes del Mundial.
Resumen para apurados
- Argentina jugará contra Jordania en el AT&T Stadium de Texas sobre un césped de alta tecnología trasladado y mantenido bajo estrictas condiciones para este Mundial.
- El césped se cultivó en Colorado, viajó en camiones refrigerados y se mantiene con luces violetas artificiales y climatización para mitigar el extremo calor de Texas.
- Estas reformas y tecnologías, que redujeron la capacidad del estadio para ensanchar el campo, aseguran un terreno de nivel de cara a los nueve partidos del Mundial.
Hay un momento en el que el AT&T Stadium deja de impresionar. O, mejor dicho, uno cree que ya no puede sorprenderlo más.
Primero aparecen los dos inmensos arcos de acero que parecen sostener una nave espacial. Después, las puertas de vidrio que separan los 37 grados del verano texano de un clima casi primaveral (o más bien otoñal). Más tarde llega el impacto de las pantallas gigantes suspendidas sobre el campo de juego, tan descomunales que por un instante uno se pregunta si no será más cómodo mirar el partido allí que sobre el césped.
Pasan los minutos; caminás por los pasillos, bajás las escaleras, subís por los ascensores y mirás hacia todos lados intentando abarcar un estadio que nunca parece terminar. Recién entonces, ahí, casi cuando ya te estás por ir, descubrís que el verdadero lujo del lugar no está arriba. Está abajo.
Es ese rectángulo verde perfecto en el que dentro de unas horas volverán a correr los jugadores de la “Scaloneta”; porque ese césped también tiene una historia. Y, como casi todo en Estados Unidos, es una historia gigantesca.
A simple vista parece un campo impecable, apenas un poco más prolijo que cualquier otro de un Mundial. Pero alcanza con indagar un poco para entender que detrás de ese verde uniforme existe una operación logística que bien podría compararse con la de un equipo de Fórmula 1.
Ese pasto no nació en Texas. Fue sembrado a más de 1.000 kilómetros de distancia; en Colorado, donde el clima favorece el crecimiento de las variedades kentucky bluegrass y ryegrass elegidas por la FIFA para esta Copa del Mundo.
Durante meses fue cuidado como si supieran exactamente cuál sería su destino; y después llegó el viaje. 24 camiones refrigerados transportaron enormes rollos de más de 15 metros de largo hasta Arlington. Allí comenzó otro trabajo igual de delicado; instalarlo dentro de un estadio pensado para fútbol americano y convertirlo en un escenario digno del torneo más importante del planeta.
Un meticuloso proceso para preservar el campo del AT&T Stadium en óptimas condiciones
Pero el recorrido fue apenas el principio, porque el verdadero desafío empieza cuando el césped queda encerrado bajo un techo.
Los jardines necesitan sol y este monstruoso estadio casi no se lo ofrece. Entonces aparece una imagen que parece salida de una película de ciencia ficción. Cuando las tribunas quedan vacías, cuando desaparecen los hinchas, cuando los periodistas ya abandonaron sus lugares y el silencio vuelve a dominar el estadio, cientos de lámparas fluorescentes de color violeta descienden sobre el campo.
Durante horas bañan el césped con una luz artificial especialmente diseñada para estimular la fotosíntesis. Es, de alguna manera, un sol fabricado por el hombre. No busca iluminar, sino mantener con vida el campo en el que se jugarán más partidos de esta Copa del Mundo.
El AT&T Stadium es uno de los escenarios más utilizados (albergará nueve juegos, incluido un choque por octavos de final y una de las semifinales). Por eso no hay demasiado margen para equivocarse. El césped debe recuperarse una y otra vez en muy pocos días. Cada hoja cuenta y cada centímetro importa.
Además, el enemigo más grande está apenas del otro lado de las paredes: Texas.
Ese mismo Texas en el que el aire quema apenas uno sale a la calle, en el que caminar por el asfalto se siente casi como derretirse y en el que dos pasos bajo el sol alcanzan para que la camiseta se pegue al cuerpo. Sin embargo, adentro ocurre exactamente lo contrario.
La temperatura se mantiene alrededor de los 20 grados gracias a un gigantesco sistema de climatización pensado para proteger tanto a las personas como al propio campo de juego. Y el techo retráctil completa una ecuación casi perfecta. Todo está calculado para que el césped viva en una eterna primavera, aunque afuera el verano haga de las suyas.
Eso sí, ni siquiera eso alcanzó. La FIFA también obligó a modificar el estadio. Las primeras filas VIP, ubicadas a la altura del campo, desaparecieron. Hubo que desmontar sectores completos para ampliar las dimensiones del terreno de juego y adaptarlo al reglamento internacional. El estadio perdió casi 30.000 lugares, pero ganó algo mucho más importante: un campo de fútbol a la altura de un Mundial.
Quizás por eso este escenario transmite una sensación extraña y todo parece exagerado. Las autopistas que llegan hasta aquí, las pantallas, los estacionamientos, la refrigeración y la tecnología. Sin embargo, cuando el árbitro dé la orden de comenzar el juego, nada de eso ocupará el centro de la escena.
Las miradas volverán a los protagonistas; nadie hablará del césped. Y está bien que así sea porque cuando un campo de juego pasa inadvertido es porque hizo exactamente lo que debía hacer.
Debajo de cada pase, de cada control orientado, de cada gambeta y de cada festejo habrá miles de horas de trabajo silencioso. Un césped que cruzó más de 1.000 kilómetros, que duerme bajo luces violetas, que vive protegido del calor extremo de Texas y que, igual que los futbolistas, también llega al partido después de una preparación milimétrica.
En un Mundial en el que todo parece gigantesco, hasta el pasto tiene una historia que merece ser contada.