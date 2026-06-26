El secreto que esconde el AT&T Stadium en el que Argentina jugará contra Jordania y que casi nadie conoce

Primero aparecen los dos inmensos arcos de acero que parecen sostener una nave espacial. Después, las puertas de vidrio que separan los 37 grados del verano texano de un clima casi primaveral (o más bien otoñal). Más tarde llega el impacto de las pantallas gigantes suspendidas sobre el campo de juego, tan descomunales que por un instante uno se pregunta si no será más cómodo mirar el partido allí que sobre el césped.