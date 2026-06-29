Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: "Hay que investigarlo"

Resumen para apurados
- Medios de Brasil cuestionaron el cuadro de la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026 tras confirmarse su cruce ante Cabo Verde, tildándolo de sospechosamente favorable.
- La prensa brasileña aduce favoritismo al evitar potencias hasta semifinales, aunque el fixture original preveía cruces complejos que cambiaron por la clasificación de Cabo Verde.
- La polémica añade presión mediática al equipo de Scaloni y aviva la rivalidad con Brasil, mientras Argentina busca avanzar a octavos de final consolidando su favoritismo.
La clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 no solo despertó ilusión entre los hinchas, sino también un fuerte debate en Brasil. Luego de confirmarse que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará el próximo viernes a Cabo Verde en Miami, diversos medios brasileños analizaron el cuadro de eliminación directa y coincidieron en que la Albiceleste quedó ubicada en un sector más accesible del torneo.
Uno de los análisis más resonantes fue el del columnista Ricardo Gonzalez, de Globoesporte, quien sostuvo que la distribución de los cruces favorece claramente a Argentina. "Con la concentración de equipos europeos en un lado del cuadro y los sudamericanos en el otro, no tengo dudas: esto no significa que alguien haya ganado o perdido ya, ni que los gigantes no puedan demostrar su valía; pero, en este momento, los dioses del fútbol están configurando un escenario exigente para Francia, un escenario dramático para Portugal y un escenario de ensueño... ¡para Argentina!", escribió.
El mismo medio publicó además un artículo bajo el título "¿Beneficiados? Entienda por qué Argentina evitó a los campeones del mundo hasta la semifinal", donde explica que la Selección recién podría cruzarse con potencias como Brasil o Alemania en una eventual semifinal.
Las repercusiones también llegaron desde Lance, uno de los principales portales deportivos de Brasil. Allí publicaron una nota titulada "Los brasileños reaccionan al cuadro de Argentina en el Mundial: 'Hay que investigarlo'", acompañada por distintas publicaciones de usuarios en la red social X que ironizan sobre el recorrido del conjunto argentino y establecen comparaciones con los Mundiales de 2014 y 2022, ediciones en las que también alcanzó la final.
Sin embargo, el contexto del sorteo inicial ofrece otra lectura. Cuando se definieron los cruces antes del inicio de la competencia, el ganador del grupo de Argentina tenía asegurado un enfrentamiento en 16avos de final frente al segundo de la zona integrada por España y Uruguay, dos selecciones campeonas del mundo. España, además, llegaba como vigente campeona de Europa.
Finalmente, la clasificación de Cabo Verde modificó por completo el panorama. El seleccionado africano, debutante absoluto en una Copa del Mundo, sorprendió durante la fase de grupos al rescatar empates frente a España y Uruguay, resultados que evidencian que no será un rival sencillo pese a su escasa experiencia internacional.
Argentina buscará ahora dar un nuevo paso hacia los octavos de final. Si logra superar a Cabo Verde, se enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto, con el objetivo de seguir avanzando en un Mundial que, al menos desde Brasil, ya comenzó a generar polémica por el camino que le tocó recorrer a la Albiceleste.