Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: "Hay que investigarlo"

Uno de los análisis más resonantes fue el del columnista Ricardo Gonzalez, de Globoesporte, quien sostuvo que la distribución de los cruces favorece claramente a Argentina. "Con la concentración de equipos europeos en un lado del cuadro y los sudamericanos en el otro, no tengo dudas: esto no significa que alguien haya ganado o perdido ya, ni que los gigantes no puedan demostrar su valía; pero, en este momento, los dioses del fútbol están configurando un escenario exigente para Francia, un escenario dramático para Portugal y un escenario de ensueño... ¡para Argentina!", escribió.