Mundial 2026: Marruecos busca el liderato del Grupo C ante la eliminada Haití
El conjunto africano se medirá este miércoles a las 19 en Atlanta con la meta de sellar su pase a los 16avos de final. Un empate le alcanza para clasificar, pero necesita ganar y esperar el resultado de Brasil para adueñarse del primer puesto.
Resumen para apurados
- Marruecos enfrenta a la eliminada Haití este miércoles en Atlanta para sellar su pase a los 16avos de final y buscar el liderazgo del Grupo C del Mundial 2026.
- El conjunto africano llega con cuatro puntos tras empatar con Brasil y vencer a Escocia, mientras que la selección caribeña ya quedó eliminada tras sufrir dos derrotas.
- Una victoria holgada permitiría a Marruecos superar a Brasil en la tabla según la diferencia de gol, definiendo un cruce más favorable en la fase de eliminación directa.
La fase de grupos ingresa en su etapa de definiciones. Este miércoles, en Atlanta, las selecciones de Marruecos y Haití se enfrentarán desde las 19 en el cierre de la tercera jornada del Grupo C de Mundial 2026. El compromiso presenta dos realidades opuestas: los africanos buscan asegurar su clasificación a dieciseisavos de final como líderes de la zona, mientras que los caribeños, ya eliminados, se despiden del torneo con la ilusión de obtener al menos un punto histórico.
El conjunto marroquí, que sorprendió al mundo al convertirse en semifinalista de Qatar 2022, ha ratificado su vigencia en esta Copa del Mundo. Los dirigidos por Mohamed Ouabhi debutaron con un valioso empate 1-1 frente a Brasil y posteriormente derrotaron por la mínima diferencia (1-0) a Escocia. Con estos resultados, los africanos suman cuatro unidades.
Para avanzar a la ronda de eliminación directa, a Marruecos le alcanzará con un empate. No obstante, el gran incentivo radica en arrebatarle el primer puesto del grupo a Brasil, que también ostenta cuatro puntos pero comanda la zona gracias a una mejor diferencia de gol (+3 frente a un +1 de los marroquíes. Por este motivo, el rendimiento ofensivo ante Haití será clave, mientras se sigue de reojo lo que suceda en simultáneo en el duelo entre los brasileños y Escocia.
Por su parte, el conjunto haitiano llega a este último compromiso ya eliminado del torneo. Tras caer en su estreno frente a Escocia, el combinado caribeño sufrió una contundente goleada por 3-0 a manos de Brasil en la segunda fecha del certamen.
A pesar de no tener posibilidades de acceder a los dieciseisavos de final, el encuentro ante los “Leones del Atlas” representa una oportunidad histórica para el fútbol de su país. Los dirigidos por Sébastien Migné saldrán al campo de juego en Atlanta con el objetivo de conseguir su primer gol en esta edición mundialista y despedirse con un resultado digno, buscando la hazaña de restarle puntos a una de las potencias del continente africano.