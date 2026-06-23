Mundial 2026: Marruecos busca el liderato del Grupo C ante la eliminada Haití

Para avanzar a la ronda de eliminación directa, a Marruecos le alcanzará con un empate. No obstante, el gran incentivo radica en arrebatarle el primer puesto del grupo a Brasil, que también ostenta cuatro puntos pero comanda la zona gracias a una mejor diferencia de gol (+3 frente a un +1 de los marroquíes. Por este motivo, el rendimiento ofensivo ante Haití será clave, mientras se sigue de reojo lo que suceda en simultáneo en el duelo entre los brasileños y Escocia.