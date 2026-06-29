Video: Bielsa regresó a Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y no lo saludó nadie en el aeropuerto

Tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, el director técnico Marcelo Bielsa regresó al país y fue captado por cámaras al salir de la terminal aérea en un contexto de absoluta soledad.
El entrenador rosarino caminó con su bolso al hombro, sin ser recibido por hinchas, prensa ni colaboradores visibles, en una escena que contrastó con otros regresos de delegaciones mundialistas habitualmente marcados por las tensiones en los aeropuertos.
Según pudo observarse, el “Loco” atravesó el estacionamiento del aeropuerto sin interrupciones, en medio de un clima de silencio que acompañó su salida hacia un vehículo particular.
⚠️🇺🇾 LA LLEGADA DE MARCELO BIELSA A URUGUAY. pic.twitter.com/lqfyfeoplM— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 29, 2026
La postal, inusual para una figura de su trayectoria, se dio apenas horas después de la eliminación del combinado celeste. La ausencia total de recibimiento marcó un contraste con el peso habitual de su figura en el fútbol internacional y dejó una imagen que rápidamente se volvió tema de conversación en redes y medios deportivos.