Patricia Bullrich respaldó el recambio en el Gabinete: “La salida de Adorni le da aire al Gobierno”

Bullrich, quien había presionado por la transparencia ética de Adorni, aclaró que su salida no responde a una cuestión personal, sino estratégica. “Este tapón teníamos que solucionarlo; la agenda legislativa estaba trabada por cuestiones éticas que amenazaban con un efecto dominó”, explicó, en referencia a la posible moción de censura que enfrentaba el exfuncionario.