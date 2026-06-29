Política

Patricia Bullrich respaldó el recambio en el Gabinete: “La salida de Adorni le da aire al Gobierno”

La jefa del bloque libertario reveló haber mantenido diálogos constantes con Karina Milei sobre la crisis.

EN EL RECINTO. La senadora Patricia Bullrich dialoga con Vischi, titular del bloque radical
EN EL RECINTO. La senadora Patricia Bullrich dialoga con Vischi, titular del bloque radical
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La senadora Patricia Bullrich respaldó el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni para destrabar la agenda del oficialismo en el Congreso.
  • La salida de Adorni ocurre tras presiones por su transparencia ética y el riesgo de una moción de censura, lo que motivó intensas negociaciones entre Bullrich y Karina Milei.
  • Con este recambio, el oficialismo busca retomar la iniciativa política, reactivar el Congreso y asegurar la estabilidad del Gobierno frente a cuestionamientos internacionales.
Resumen generado con IA

La senadora Patricia Bullrich analizó el desembarco de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. Según la legisladora, este cambio representa un “nuevo momento” que permitirá al oficialismo retomar la agenda pública y destrabar la actividad en el Parlamento.

Bullrich, quien había presionado por la transparencia ética de Adorni, aclaró que su salida no responde a una cuestión personal, sino estratégica. “Este tapón teníamos que solucionarlo; la agenda legislativa estaba trabada por cuestiones éticas que amenazaban con un efecto dominó”, explicó, en referencia a la posible moción de censura que enfrentaba el exfuncionario.

La estabilidad del proyecto

La jefa del bloque libertario reveló haber mantenido diálogos constantes con Karina Milei sobre la crisis. Además, lamentó las amenazas sufridas por Adorni, aunque priorizó la estabilidad del proyecto. “Institucionalmente, una moción de censura hubiera sido un golpe internacional negativo. Había que ser sinceros para cuidar la bandera del Gobierno”, remarcó.

Además,  Bullrich envió un mensaje a la interna del PRO. Cruzó a Mauricio Macri por su postura crítica hacia la gestión anterior del Gabinete y defendió la autonomía de criterio dentro del espacio liberal. “No somos manada; decir las cosas con honestidad es una señal de salud política”, aseguró.

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