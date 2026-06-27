Política

"La confianza y la ética son fundamentales": el tuit de Patricia Bullrich tras la renuncia de Manuel Adorni

La senadora se expresó en las redes sociales luego de que se confirmara la salida del jefe de Gabinete.

PATRICIA BULLRICH. La senadora se expresó en las redes sociales luego de que se confirmara la salida del jefe de Gabinete.
PATRICIA BULLRICH. La senadora se expresó en las redes sociales luego de que se confirmara la salida del jefe de Gabinete.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete este sábado, la senadora Patricia Bullrich enfatizó en redes que la confianza y la ética son claves para el cambio.
  • Adorni dimitió aduciendo desgaste por ataques mediáticos, días después de que fracasara una sesión en el Senado impulsada por la oposición para interpelarlo por falta de quórum.
  • La salida de Adorni expone tensiones en el oficialismo; el respaldo de Bullrich busca mantener la cohesión interna y ratificar el rumbo de las reformas frente a la oposición.
Resumen generado con IA

Patricia Bullrich se expresó este sábado tras conocerse la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y publicó un breve mensaje en sus redes sociales, en medio de la fuerte repercusión política que generó la salida del funcionario.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió la senadora y jefa del bloque oficialista en el Senado.

Las reacciones de los políticos por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Ministros de la Nación

Las reacciones de los políticos por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Ministros de la Nación

La publicación llegó poco después de que se conociera la renuncia de Adorni, quien presentó una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que explicó que decidió dejar el cargo por el desgaste provocado por los "interminables ataques mediáticos" y la exposición de su vida personal y familiar. Su salida se produce tras varias semanas de creciente presión política y judicial. 

Bullrich y la sesión que no fue

Fracasó esta semana en el Senado la sesión en la que sectores de la oposición buscaban impulsar una moción de interpelación contra Adorni. Y Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la falta de quórum.

“No se sentaron, no vinieron”, afirmó ante la prensa al explicar las razones por las que no se alcanzó el número necesario de legisladores para habilitar la sesión.

La convocatoria original había sido realizada por el oficialismo e incluía en el temario el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, la falta de quórum impidió la apertura formal del debate y generó una fuerte controversia política en el Senado.

La renuncia de Manuel Adorni y el respaldo de Karina Milei: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

La renuncia de Manuel Adorni y el respaldo de Karina Milei: Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida

Desde el PRO también cuestionaron lo sucedido y señalaron que “no hubo la intención de sesionar para lograr la interpelación de Adorni”, en referencia a la conducta de ambos espacios durante la jornada parlamentaria.

Bullrich insistió en que la responsabilidad recayó sobre quienes promovían la iniciativa. “Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar y hacer esa moción de censura. Evidentemente no se sentaron, no vinieron, no dieron quorum y nosotros si ellos no dan quorum porque vamos a dar quorum nosotros”, sostuvo.

"Me han tratado de delincuente y corrupto": la dura carta con la que Adorni presentó su renuncia

Me han tratado de delincuente y corrupto: la dura carta con la que Adorni presentó su renuncia

Luego profundizó sus críticas y aseguró que la organización de la sesión había sido consensuada previamente. “En labor parlamentaria la sesión la arreglamos entre todos. Si ellos tenían el proyecto de interpelación y no dan quorum directamente porque nosotros vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grande de la historia a hablar de corrupción”, expresó.  

“No ganó Adorni”

Consultada sobre si el resultado de la jornada representaba una victoria política para Adorni, la senadora rechazó esa interpretación. “No ganó Adorni, ellos querían venir a generar un socavamiento al Gobierno, independientemente de Adorni. Querían poner al Gobierno en una situación de falta. Se pusieron en falta ellos porque es muy dificil para ellos hablar contra la corrupción cuando ellos han sido el gobierno más corrupto de la historia”, afirmó.

Por último, Bullrich aclaró que el proyecto vinculado a la propiedad privada será tratado más adelante. “Se discutirá una semana después lo de propiedad privada. Es lógico que si ellos eran los más interesados en la interpelación no se sientan, no vamos a hacer nosotros los que nos sentemos”, concluyó.

Temas Manuel Adorni Patricia Bullrich
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Buscan prohibir que niños usen los asientos delanteros en colectivos

Buscan prohibir que niños usen los asientos delanteros en colectivos

La Casa Rosada busca desactivar la polémica entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar interno

La Casa Rosada busca desactivar la polémica entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar interno

Patricia Bullrich no participará de la reunión de los senadores de La Libertad Avanza con Manuel Adorni

Patricia Bullrich no participará de la reunión de los senadores de La Libertad Avanza con Manuel Adorni

Lo más popular
Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad
1

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte
2

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente
3

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais
4

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Gracias vida: el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir
5

"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
2

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991
3

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
4

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
Me han tratado de delincuente y corrupto: la dura carta con la que Adorni presentó su renuncia

"Me han tratado de delincuente y corrupto": la dura carta con la que Adorni presentó su renuncia

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada

Qué se sabe hasta ahora de la reunión entre Javier Milei y Manuel Adorni que define el futuro del jefe de Gabinete

Qué se sabe hasta ahora de la reunión entre Javier Milei y Manuel Adorni que define el futuro del jefe de Gabinete

Adorni, un capítulo tóxico e interminable y cómo la realidad dinamitó la tozudez de Milei

Adorni, un capítulo tóxico e interminable y cómo la realidad dinamitó la tozudez de Milei

Tras el escándalo por los videos, Jesica Cirio pidió que no la detengan: aseguró que no existe riesgo de fuga

Tras el escándalo por los videos, Jesica Cirio pidió que no la detengan: aseguró que no existe riesgo de fuga

La llamativa publicación de Chiqui Tapia luego de que confirmaran su procesamiento: Los leo

La llamativa publicación de "Chiqui" Tapia luego de que confirmaran su procesamiento: "Los leo"

Milei recibe en Olivos a Manuel Adorni y define el futuro del jefe de Gabinete

Milei recibe en Olivos a Manuel Adorni y define el futuro del jefe de Gabinete

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Comentarios