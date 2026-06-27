"La confianza y la ética son fundamentales": el tuit de Patricia Bullrich tras la renuncia de Manuel Adorni

Resumen para apurados
- Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete este sábado, la senadora Patricia Bullrich enfatizó en redes que la confianza y la ética son claves para el cambio.
- Adorni dimitió aduciendo desgaste por ataques mediáticos, días después de que fracasara una sesión en el Senado impulsada por la oposición para interpelarlo por falta de quórum.
- La salida de Adorni expone tensiones en el oficialismo; el respaldo de Bullrich busca mantener la cohesión interna y ratificar el rumbo de las reformas frente a la oposición.
Patricia Bullrich se expresó este sábado tras conocerse la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y publicó un breve mensaje en sus redes sociales, en medio de la fuerte repercusión política que generó la salida del funcionario.
"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió la senadora y jefa del bloque oficialista en el Senado.
La publicación llegó poco después de que se conociera la renuncia de Adorni, quien presentó una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que explicó que decidió dejar el cargo por el desgaste provocado por los "interminables ataques mediáticos" y la exposición de su vida personal y familiar. Su salida se produce tras varias semanas de creciente presión política y judicial.
La confianza y la Ã©tica son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el paÃs estamos construyendo.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026
Bullrich y la sesión que no fue
Fracasó esta semana en el Senado la sesión en la que sectores de la oposición buscaban impulsar una moción de interpelación contra Adorni. Y Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la falta de quórum.
“No se sentaron, no vinieron”, afirmó ante la prensa al explicar las razones por las que no se alcanzó el número necesario de legisladores para habilitar la sesión.
La convocatoria original había sido realizada por el oficialismo e incluía en el temario el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, la falta de quórum impidió la apertura formal del debate y generó una fuerte controversia política en el Senado.
Desde el PRO también cuestionaron lo sucedido y señalaron que “no hubo la intención de sesionar para lograr la interpelación de Adorni”, en referencia a la conducta de ambos espacios durante la jornada parlamentaria.
Bullrich insistió en que la responsabilidad recayó sobre quienes promovían la iniciativa. “Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar y hacer esa moción de censura. Evidentemente no se sentaron, no vinieron, no dieron quorum y nosotros si ellos no dan quorum porque vamos a dar quorum nosotros”, sostuvo.
Luego profundizó sus críticas y aseguró que la organización de la sesión había sido consensuada previamente. “En labor parlamentaria la sesión la arreglamos entre todos. Si ellos tenían el proyecto de interpelación y no dan quorum directamente porque nosotros vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grande de la historia a hablar de corrupción”, expresó.
“No ganó Adorni”
Consultada sobre si el resultado de la jornada representaba una victoria política para Adorni, la senadora rechazó esa interpretación. “No ganó Adorni, ellos querían venir a generar un socavamiento al Gobierno, independientemente de Adorni. Querían poner al Gobierno en una situación de falta. Se pusieron en falta ellos porque es muy dificil para ellos hablar contra la corrupción cuando ellos han sido el gobierno más corrupto de la historia”, afirmó.
Por último, Bullrich aclaró que el proyecto vinculado a la propiedad privada será tratado más adelante. “Se discutirá una semana después lo de propiedad privada. Es lógico que si ellos eran los más interesados en la interpelación no se sientan, no vamos a hacer nosotros los que nos sentemos”, concluyó.