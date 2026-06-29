Diego Santilli: “Manuel Adorni irá a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios"

Santilli, el "comodín" ante las crisis del Ejecutivo

Con esta designación, Diego Santilli consolida su perfil como el hombre de confianza para gestionar momentos críticos dentro de la estructura de La Libertad Avanza. Su ascenso a la Jefatura de Gabinete marca el tercer movimiento estratégico que protagoniza en poco tiempo, tras haber reemplazado a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires y de haber ocupado la cartera de Interior en lugar de Lisandro Catalán.