Macri siguió de cerca la designación de Santilli y respaldó su llegada a la Jefatura de Gabinete

Resumen para apurados
- Macri respaldó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, tras reunirse este domingo con Milei en Olivos ante la salida de Manuel Adorni.
- Macri dialogó con Santilli antes de su cita con Milei, mientras que Patricia Bullrich garantizó el apoyo del bloque oficialista en el Senado para la nueva etapa de gestión.
- El nuevo funcionario buscará centralizar decisiones políticas, negociar con gobernadores y destrabar reformas clave en el Congreso, como la electoral y la ampliación del RIGI.
La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete sumó respaldos políticos y contactos de alto nivel en las horas previas a su confirmación oficial, en el marco de la reconfiguración del equipo de Gobierno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
El expresidente Mauricio Macri siguió de cerca el proceso de negociación que derivó en la designación de Santilli, aunque sin participación formal en las conversaciones con el Gobierno nacional. Según se informó, el ex mandatario fue informado durante el fin de semana a través de distintos interlocutores sobre el avance de las tratativas entre el Ejecutivo y el dirigente del PRO.
En ese contexto, Macri mantuvo una comunicación telefónica con Santilli cuando el dirigente se dirigía a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El llamado se produjo minutos antes del ingreso del futuro jefe de Gabinete a la residencia presidencial.
Posteriormente, Macri confirmó el contacto a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que había hablado con Santilli antes de su reunión con Milei. En ese mensaje expresó su respaldo a la designación y manifestó su confianza en que el nuevo jefe de Gabinete contribuya a impulsar las reformas económicas y a fortalecer la gestión.
Bullrich anticipó acompañamiento legislativo desde el Senado
En paralelo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, expresó su apoyo a la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete y anticipó acompañamiento legislativo a la nueva etapa del Gobierno.
A través de la red social X, Bullrich afirmó que el bloque acompañará desde el Congreso las iniciativas del Poder Ejecutivo. "Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos", publicó, en un mensaje dirigido al nuevo jefe de Gabinete y en línea con el anuncio realizado por el presidente Javier Milei.
La senadora también planteó la necesidad de concentrar la actividad parlamentaria en el tratamiento de las leyes impulsadas por el Ejecutivo, en el marco de la agenda legislativa prevista para el segundo semestre.
El respaldo de Bullrich se produce en un contexto de reorganización política del oficialismo, tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, que abrió el proceso de definición del nuevo esquema de coordinación del Gobierno.
La designación de Santilli se confirmó luego de una reunión realizada este domingo en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras el encuentro, se oficializó su nombramiento como jefe de Gabinete, con jura prevista para el martes a las 16 horas.
El Gobierno nacional avanza así en una nueva etapa de reorganización política, con el objetivo de fortalecer la coordinación interna del Poder Ejecutivo y acelerar el tratamiento de los proyectos legislativos considerados prioritarios.
Entre las principales tareas asignadas a Santilli se encuentra la reorganización del funcionamiento político de la Casa Rosada, con un esquema de coordinación del Gabinete similar al utilizado en etapas anteriores de la administración nacional.
El nuevo jefe de Gabinete tendrá a su cargo la articulación entre ministerios y organismos del Estado, además de reforzar la interacción con el Congreso para facilitar el avance de iniciativas legislativas.
Otro eje central será la relación con los gobernadores, considerada clave por el oficialismo para la construcción de mayorías parlamentarias. Según lo previsto, Santilli mantendría de forma directa el vínculo con las provincias.
La llegada de Santilli también podría implicar modificaciones en la organización del Gobierno. Entre las alternativas en análisis se encuentra la posibilidad de que el Ministerio del Interior vuelva a convertirse en secretaría, con el objetivo de concentrar la coordinación política en la Jefatura de Gabinete.
En ese esquema, el área de Interior mantendría funciones vinculadas a la relación entre la Nación y las provincias. También se prevé la continuidad de colaboradores cercanos al nuevo jefe de Gabinete, entre ellos Ignacio "Nacho" Devitt y Gustavo Coria, en tareas de coordinación institucional.
Qué proyectos prioritarios buscará impulsar Santilli en el Congreso
El Gobierno busca reactivar el tratamiento de iniciativas en el Congreso, luego de una ralentización en las últimas semanas. Entre los proyectos prioritarios figura la reforma política, que incluye la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cambios en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa las siguientes iniciativas legislativas:
La ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientado a proyectos tecnológicos de gran escala, con inversiones superiores a los u$s1.000 millones y un esquema de estabilidad regulatoria por 30 años
Una reforma de la Ley General de Sociedades, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger
El proyecto apunta a modernizar el régimen societario e incorporar nuevas modalidades de constitución empresarial, incluyendo estructuras basadas en inteligencia artificial
Con la asunción de Santilli, el Gobierno nacional proyecta una etapa enfocada en reforzar la coordinación interna del Ejecutivo, mejorar la articulación con el Congreso y consolidar el vínculo con las provincias.
La nueva estructura busca concentrar la toma de decisiones políticas en la Jefatura de Gabinete y facilitar la implementación de la agenda de reformas prevista para el segundo semestre.