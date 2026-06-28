Política

Manuel Adorni dejará también el directorio de YPF y completará su salida del gobierno de Milei

La decisión se conoce tras la presión opositora por su continuidad en el cargo y la polémica por los millonarios honorarios que podía percibir fuera de la administración libertaria.

MANUEL ADORNI. Exjefe de Gabinete del gobierno de Milei.
MANUEL ADORNI. Exjefe de Gabinete del gobierno de Milei.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras dejar el Gabinete, la oposición argentina exige a Manuel Adorni renunciar al directorio de YPF para evitar que cobre sueldos millonarios bajo investigación judicial.
  • Adorni ejercía el cargo sin cobrar, pero al salir del Gabinete podría percibir honorarios de 900.000 dólares anuales, justo cuando es investigado por presunta corrupción.
  • El presidente Milei debe definir si remueve a Adorni, una decisión clave que impactará en la reputación ética de YPF y pondrá a prueba el discurso oficial anticasta.
Resumen generado con IA

La salida de Manuel Adorni del gobierno de Javier Milei no se limitará a la Jefatura de Gabinete nacional. Fuentes oficiales confirmaron que el exfuncionario también dejará el cargo de director de YPF en representación del Estado nacional, por lo que se desvinculará por completo de las responsabilidades que mantenía dentro de la administración libertaria.

Según publicaron distintos medios, Adorni presentará formalmente su renuncia al directorio de la compañía que preside Horacio Marín durante esta nueva semana. Una vez presentada, el directorio de YPF deberá tratar su dimisión de acuerdo con los mecanismos previstos para ese tipo de cargos.

De acuerdo con el sitio Infobae, la decisión fue adoptada por el propio Adorni y respondió a la voluntad de alejarse durante un tiempo de la función pública, luego de más de dos años y medio de exposición permanente dentro de la administración encabezada por Javier y Karina Milei -hermana del mandatario nacional y secretaria General de la Presidencia-.

Distintos sectores de la oposición intensificaron la presión en las últimas horas para que el exfuncionario renunciara también a su lugar en el directorio de la petrolera YPF, donde representa al Estado nacional y conserva la denominada "acción de oro", que otorga facultades especiales de veto dentro de la compañía.

El reclamo cobró fuerza ante la posibilidad de que Adorni, ya fuera del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), comience a percibir los honorarios correspondientes a los directores de la petrolera. Durante su cargo en la Casa Rosada había renunciado a esa remuneración y solo cobraba su salario como integrante del Gabinete oficial, tal como lo habían hecho anteriormente Guillermo Francos y Nicolás Posse.

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Según la información presentada por el directorio de YPF ante la Asamblea de Accionistas, para el ejercicio 2026 se propuso un monto global de hasta $14.403 millones destinado a cubrir honorarios de directores, síndicos, comités y la remuneración del CEO. De acuerdo con esa distribución, la remuneración promedio por director supera los U$S900.000 anuales, lo que equivale a entre $80 millones y más de $100 millones mensuales, dependiendo de la cantidad de beneficiarios y del reparto interno, consignó el diario "La Nación".

En la petrolera

Adorni fue designado en enero pasado como director titular Clase A con Acción de Oro, cargo que hasta entonces ocupaba Guillermo Francos, también exjefe de Gabinete. Su incorporación formó parte de una reestructuración impulsada por la administración libertaria en las autoridades de la empresa petrolera, en la que también ingresó el exdiputado del PRO Martín Maquieyra. Francos continúa integrando el directorio, al igual que Lisandro Catalán, otro exfuncionario del Ejecutivo y titular de La Libertad Avanza de Tucumán (LLA). 

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Entre las primeras voces en reclamar su alejamiento estuvo la diputada Marcela Pagano, quien publicó un duro mensaje en la red social X. "Si estás tan compungido y tan decidido a 'proteger a tu familia', esa carta también debería incluir tu renuncia al directorio de YPF. ¿O para cobrar esa silla tenés una vara distinta? Con vos, cuando se habla de guita, todo cambia", escribió.

En la misma línea se expresó el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas), quien calificó de "insostenible" la continuidad del exjefe de Gabinete en la empresa. "Nos preocupa. Es una situación distinta a la de Francos o Catalán porque Adorni se va del gobierno por un caso de corrupción e investigado en la justicia a punto de ser imputado. Me parece que corresponde que renuncie", sostuvo en declaraciones radiales.

Además, advirtió: "Si no lo hace, el Gobierno estará enviando el mensaje de que reproduce lo peor de la casta, que protege a los propios y que se les dan retiros dorados en empresas donde se ganan millones de pesos por mes casi sin funciones concretas, más allá de ir una vez al mes a una reunión de directorio".

Mientras tanto, desde YPF procuraron tomar distancia de la situación judicial que involucra al exfuncionario. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, aseguró que "YPF no está afectada por ningún caso de corrupción" y remarcó que no corresponde hablar de ese tipo de hechos mientras no exista una definición de la Justicia.

El directivo sostuvo además que cualquier decisión sobre la continuidad de Adorni deberá ser adoptada por el Poder Ejecutivo si el expediente judicial avanza. "En caso de que se confirme y se convierta en un hecho con un dictamen de la Justicia, lo tendrá que resolver el Ejecutivo", afirmó.

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