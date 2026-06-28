Manuel Adorni dejará también el directorio de YPF y completará su salida del gobierno de Milei

Según la información presentada por el directorio de YPF ante la Asamblea de Accionistas, para el ejercicio 2026 se propuso un monto global de hasta $14.403 millones destinado a cubrir honorarios de directores, síndicos, comités y la remuneración del CEO. De acuerdo con esa distribución, la remuneración promedio por director supera los U$S900.000 anuales, lo que equivale a entre $80 millones y más de $100 millones mensuales, dependiendo de la cantidad de beneficiarios y del reparto interno, consignó el diario "La Nación".