Los nacidos en los años 90 envejecen más rápido que generaciones anteriores, según un estudio
Una investigación publicada en Nature Medicine analizó a más de 160.000 personas y encontró que quienes nacieron en la década de 1990 presentan una mayor edad biológica que generaciones previas. El fenómeno también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer antes de los 55 años.
Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Washington publicado en Nature Medicine reveló que los nacidos en los 90 envejecen biológicamente más rápido que generaciones previas.
- Tras analizar a 160.000 personas en EE.UU. y Reino Unido, los científicos asociaron este deterioro con factores como el estrés crónico, el sedentarismo y la mala alimentación.
- El hallazgo alerta sobre un aumento del 8% en el riesgo de sufrir cáncer antes de los 55 años, lo que impulsará el uso de la edad biológica para el diagnóstico precoz.
Un estudio internacional encendió una señal de alerta sobre la salud de las generaciones más jóvenes. La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica Nature Medicine, concluyó que las personas nacidas en los años 90 muestran un envejecimiento biológico más acelerado que quienes nacieron décadas antes, aun cuando tengan la misma edad cronológica.
El trabajo fue realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos), junto al Alvin J. Siteman Cancer Center, y analizó información de más de 160.000 personas provenientes del Reino Unido y Estados Unidos.
¿Qué es la edad biológica?
A diferencia de la edad cronológica, que simplemente indica los años transcurridos desde el nacimiento, la edad biológica refleja el estado real del organismo. Se calcula mediante biomarcadores presentes en la sangre que permiten medir procesos como la inflamación, el metabolismo y el funcionamiento de distintos órganos.
Para la investigación se utilizaron indicadores como el PhenoAge, un índice que compara la condición fisiológica de una persona con la esperada para su edad.
Los nacidos en los 90 muestran un envejecimiento acelerado
Los científicos detectaron que el envejecimiento biológico es mayor en las generaciones más recientes.
En el Reino Unido, las personas nacidas entre 1965 y 1974 presentaron un envejecimiento sistémico superior al de quienes nacieron entre 1950 y 1954 cuando se las comparó a la misma edad.
Sin embargo, la diferencia fue todavía más evidente en Estados Unidos: los participantes nacidos entre 1990 y 1999 registraron una edad biológica significativamente más avanzada que quienes nacieron durante la década de 1960.
Según los autores, "el envejecimiento sistémico aumentó en las cohortes más recientes", una tendencia que se mantuvo independientemente del método utilizado para medir la edad biológica.
Mayor riesgo de cáncer antes de los 55 años
Además de documentar este envejecimiento acelerado, los investigadores encontraron una relación preocupante: las personas con mayor edad biológica presentan un riesgo más elevado de desarrollar cáncer de aparición temprana, es decir, antes de los 55 años.
El estudio determinó que por cada incremento importante en los indicadores de envejecimiento biológico, el riesgo de padecer tumores sólidos aumenta aproximadamente un 8%.
Los vínculos más fuertes se observaron con cánceres de:
Pulmón.
Tracto gastrointestinal.
Útero.
Asimismo, quienes integraban el grupo con mayor envejecimiento biológico llegaron a presentar hasta un 15% más de riesgo de desarrollar estos tumores en comparación con quienes envejecían más lentamente.
¿Por qué ocurre este fenómeno?
Los investigadores aclaran que el estudio no identifica una causa específica del envejecimiento acelerado.
Sin embargo, plantean que probablemente sea consecuencia de la combinación de múltiples factores acumulados a lo largo de la vida, entre ellos:
Estrés crónico.
Cambios en la alimentación.
Sedentarismo.
Exposición a contaminantes ambientales.
Hábitos de vida poco saludables.
También remarcan que serán necesarias nuevas investigaciones para determinar qué factores tienen mayor influencia y cómo prevenir este proceso.
Un hallazgo que podría cambiar la prevención
Los autores consideran que medir la edad biológica podría convertirse en una herramienta útil para identificar personas con mayor riesgo de enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas.
En un contexto donde los cánceres de aparición temprana vienen aumentando en distintos países, los especialistas sostienen que comprender por qué las generaciones actuales parecen envejecer más rápido será clave para diseñar mejores estrategias de prevención y diagnóstico precoz.