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Ni 20° ni 22°: la temperatura ideal de la calefacción para ahorrar hasta un 30% de energía, según expertos

Un estudio realizado por especialistas de la UNSAM, el INTI y la Universidad de la República de Uruguay reveló cuál es la temperatura más eficiente para calefaccionar la casa en invierno y reducir el consumo de luz y gas.

Cómo ahorrar haciendo un mínimo ajuste en tus estufas y aires acondicionados
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Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas de UNSAM, INTI y Udelar revelaron que fijar la calefacción a 18 °C en invierno ahorra hasta un 30% de energía en hogares ante el aumento de tarifas en Argentina.
  • Según el estudio, subir el termostato de 18 °C a 20 °C aumenta el consumo más de un 50%, mientras que bajar un solo grado permite ahorrar entre un 10% y un 25% de energía.
  • Este hallazgo ayuda a mitigar el impacto de las tarifas en el presupuesto familiar y promueve un consumo eficiente que reduce los días anuales de uso de calefacción.
Resumen generado con IA


Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de las tarifas de los servicios, reducir el consumo de energía se convirtió en una prioridad para muchos hogares. En ese contexto, especialistas en eficiencia energética aseguran que un simple ajuste en el termostato de la calefacción puede generar un importante ahorro sin resignar confort.

Guía de calefacción eficiente: cómo calentar tu hogar sin gastar de más

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La recomendación surge de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad de la República de Uruguay (Udelar), quienes analizaron cómo influye la regulación de la temperatura en el consumo de los sistemas de calefacción.

La temperatura recomendada para ahorrar energía en invierno

Los especialistas concluyeron que fijar el termostato en 18 °C durante el invierno permite mantener un ambiente confortable, siempre que se utilice ropa adecuada, y al mismo tiempo reducir significativamente el consumo energético.

Según explicó el doctor Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM, aumentar apenas algunos grados la temperatura programada tiene un fuerte impacto en el gasto.

De acuerdo con el estudio, pasar de 18 °C a 20 °C puede incrementar el consumo de energía en más del 50%. Si el termostato se ajusta a 22 °C, el gasto prácticamente se duplica en comparación con mantenerlo en 18 °C.

Cuánto se puede ahorrar bajando un grado el termostato

La investigación también determinó que una reducción de apenas un grado puede traducirse en un ahorro considerable.

En el centro y norte de Argentina, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), disminuir el termostato un grado permite ahorrar más del 25% de energía durante los meses fríos. En la Patagonia, donde las temperaturas son más bajas, el ahorro ronda el 10%.

Para quienes utilizan aire acondicionado en modo calefacción, los beneficios son incluso mayores: bajar la temperatura de 19 °C a 18 °C puede reducir el consumo energético en más de un 30%.

Un cambio simple que también reduce los días de calefacción

Los especialistas destacan que mantener una temperatura ambiente moderada no solo disminuye el gasto diario, sino que también reduce la cantidad de días al año en los que es necesario utilizar calefacción.

Según el análisis realizado con registros meteorológicos, en Buenos Aires una vivienda que mantiene el termostato en 18 °C podría necesitar calefacción durante unos 177 días al año, mientras que con una temperatura objetivo de 20 °C ese período se extendería hasta aproximadamente 214 días.

Además del beneficio económico, los investigadores remarcan que hacer un uso eficiente del termostato representa una medida sencilla para optimizar el consumo energético, especialmente en los hogares donde las facturas de luz y gas representan una parte importante del presupuesto familiar.

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