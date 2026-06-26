EspectáculosFamosos

Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

La conductora televisiva tenía 54 años. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el choque.

ERNESTINA PAIS. La conductora televisiva tenía 54 años.
ERNESTINA PAIS. La conductora televisiva tenía 54 años.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La conductora Ernestina Pais falleció este viernes en San Isidro, Buenos Aires, luego de que su auto fuera embestido por el Tren de la Costa tras cruzar con la barrera baja.
  • El auto fue impactado del lado del conductor en Martínez, provocando su muerte instantánea. La Justicia investiga el hecho mientras se recuerda su labor en la televisión argentina.
  • Su fallecimiento genera conmoción en los medios. Además de su legado periodístico, se destaca su reciente labor visibilizando problemas de salud mental y lucha contra adicciones.
Resumen generado con IA

La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel del partido bonaerense de San Isidro.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

De acuerdo con la información oficial, por causas que aún son materia de investigación, el Honda Civic negro que manejaba la periodista cruzó el paso a nivel con la barrera baja y fue impactado por la formación ferroviaria sobre el lateral del conductor.

ASÍ QUEDÓ EL AUTO. El Honda Civic que manejaba Ernestina Pais. ASÍ QUEDÓ EL AUTO. El Honda Civic que manejaba Ernestina Pais. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE

Como consecuencia de la violencia del choque, la conductora, de 54 años, murió en el acto.  

Ahora, la Justicia busca determinar cómo se produjo el accidente y establecer las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.

Ernestina País fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina. Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras.

Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

Temas Ernestina Pais
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El doloroso mensaje de Rodrigo Tapari tras la muerte de la hija de un músico de su banda en la Panamericana

El doloroso mensaje de Rodrigo Tapari tras la muerte de la hija de un músico de su banda en la Panamericana

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: Es metódico y persistente

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: "Es metódico y persistente"

La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias públicas de Cecilia Ce por violencia de género

La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias públicas de Cecilia Ce por violencia de género

El regalo de Flor Vigna a Oliver Tree apareció intacto entre los restos del accidente aéreo en Río de Janeiro

El regalo de Flor Vigna a Oliver Tree apareció intacto entre los restos del accidente aéreo en Río de Janeiro

El drama de Zulma Lobato: quedó en situación de calle y teme perder a su mascota

El drama de Zulma Lobato: quedó en situación de calle y teme perder a su mascota

Lo más popular
Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo
1

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
2

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
3

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi
4

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026
5

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
2

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
3

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia
4

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: Es metódico y persistente

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: "Es metódico y persistente"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Comentarios