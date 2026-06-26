Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

Resumen para apurados
- La conductora Ernestina Pais falleció este viernes en San Isidro, Buenos Aires, luego de que su auto fuera embestido por el Tren de la Costa tras cruzar con la barrera baja.
- El auto fue impactado del lado del conductor en Martínez, provocando su muerte instantánea. La Justicia investiga el hecho mientras se recuerda su labor en la televisión argentina.
- Su fallecimiento genera conmoción en los medios. Además de su legado periodístico, se destaca su reciente labor visibilizando problemas de salud mental y lucha contra adicciones.
La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel del partido bonaerense de San Isidro.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.
De acuerdo con la información oficial, por causas que aún son materia de investigación, el Honda Civic negro que manejaba la periodista cruzó el paso a nivel con la barrera baja y fue impactado por la formación ferroviaria sobre el lateral del conductor.
Como consecuencia de la violencia del choque, la conductora, de 54 años, murió en el acto.
Ahora, la Justicia busca determinar cómo se produjo el accidente y establecer las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.
Ernestina País fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina. Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.
También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras.
Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.