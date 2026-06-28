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Hay más de 1.400 muertos y son millones los damnificados

A varios días de los movimientos sísmicos se reducen las chances de hallar gente con vida.

Dos adultos mayores resistieron al terremoto en Venezuela.
Dos adultos mayores resistieron al terremoto en Venezuela. (Imagen: La Nación)
Hace 4 Hs

Más de 1.400 muertos, decenas de miles de desaparecidos y millones de damnificados dejan hasta ahora el doble sismo que sacudió Venezuela, que ayer allegó a las cruciales 72 horas en la búsqueda de sobrevivientes. El estado costero de La Guaira -vecino a Caracas- es el más golpeado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el miércoles a las 18.04 de Caracas sacudieron el país con segundos de diferencia.

El balneario parece una zona de guerra, con edificios colapsados como castillos de naipes y transformados en montañas de arena y escombros.

En el terreno, el tiempo es oro. Luego de tres días de una tragedia de este tipo se reducen mucho las chances de encontrar gente con vida.

Los trabajos de rescate continúan mientras la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno para excavar entre los escombros en busca de sobrevivientes.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños en 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas, que había cerrado por los daños provocados por los sismos, reabrió parcialmente ayer y recibe vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos. El “USS Fort Lauderdale”, un barco militar anfibio, está ahora frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá hacer vuelos de rescate en La Guaira. Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de 21 países se han movilizado para ayudar.

Ayuda argentina

El Gobierno argentino activó un operativo de asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de emergencia en el país caribeño. La Cancillería informó que el operativo se canaliza a través de un avión Embraer, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y una aeronave de Aerolíneas Argentinas. Estas unidades transportan a equipos de rescate, médicos emergentólogos, brigadistas y especialistas en estructuras colapsadas, además de operadores de drones y personal entrenado en búsqueda con perros.

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