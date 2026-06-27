Seguridad

Dos camioneros tucumanos murieron en un choque frontal ocurrido en Santiago del Estero

El siniestro se produjo sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 598, en jurisdicción de Herrera, departamento Avellaneda.

TRAGEDIA EN SANTIAGO DEL ESTERO. Los dos camioneros que murieron en un choque frontal eran tucumanos.
TRAGEDIA EN SANTIAGO DEL ESTERO. Los dos camioneros que murieron en un choque frontal eran tucumanos. IMAGEN TOMADA DE EL LIBERAL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos camioneros tucumanos murieron ayer en un choque frontal entre dos vehículos de carga en la Ruta Nacional 34, a la altura de Herrera, Santiago del Estero.
  • El siniestro ocurrió cuando un camión batea vacío se incendió tras colisionar con un semirremolque cargado de sorgo. Uno de los conductores falleció calcinado en la cabina.
  • La Fiscalía de turno ordenó pericias accidentológicas para determinar las causas del siniestro, en una ruta que vuelve a ser escenario de la grave inseguridad vial de la región.
Resumen generado con IA

Una nueva tragedia vial enlutó las rutas santiagueñas y tuvo como protagonistas a dos camioneros tucumanos. Ambos murieron ayer como consecuencia de un impactante choque frontal entre dos vehículos de gran porte sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 598, en jurisdicción de Herrera, departamento Avellaneda.

Las víctimas fueron identificadas como José Alejandro Sáez, de 37 años, domiciliado en Las Talitas, y José Luis Gutiérrez, oriundo de Alderetes, según informó El Liberal.

Fuentes policiales indicaron a ese medio que el hecho fue advertido a partir de un llamado telefónico recibido en la Sala de Monitoreo de la Departamental de Seguridad Ciudadana Nº 18 de Herrera, que alertó sobre un grave accidente de tránsito en la ruta nacional.

De inmediato, efectivos policiales se dirigieron al lugar y constataron la magnitud del siniestro. Sobre la cinta asfáltica encontraron dos camiones de gran porte completamente destruidos tras un presunto impacto frontal.

Uno de los vehículos involucrados era un camión tipo batea de color celeste, que circulaba sin carga y llevaba colocado el dominio AF812PP. Como consecuencia de la violencia de la colisión, el rodado se incendió por completo y las llamas consumieron totalmente la cabina.

El segundo vehículo era un camión semirremolque de color blanco que transportaba una carga de semillas de sorgo. El impacto provocó importantes daños materiales en ambas unidades y la ruta permaneció parcialmente obstruida durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Una de las víctimas quedó calcinada

Uno de los momentos más dramáticos del operativo fue la identificación de una de las víctimas. De acuerdo con fuentes policiales, el cuerpo del camionero más joven quedó completamente calcinado dentro de la cabina incendiada, lo que dificultó considerablemente las tareas de reconocimiento.

Finalmente, la identidad pudo establecerse mediante las diligencias realizadas por los investigadores.

En el lugar trabajó personal policial, peritos de Criminalística, Bomberos y efectivos encargados del ordenamiento del tránsito. En tanto, la Fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de la Capital, indicaron las fuentes consultadas.

Las primeras hipótesis señalan que ambos vehículos habrían colisionado de frente. Sin embargo, serán las pericias accidentológicas las que determinen las causas que desencadenaron el fatal episodio.

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