Muerte de Ernestina Pais: qué se sabe del trágico accidente de tránsito en el que perdió la vida

Resumen para apurados
- La conductora Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes en San Isidro luego de que su auto fuera embestido por el Tren de la Costa tras cruzar con la barrera baja.
- El auto fue embestido del lado del conductor y la policía investiga el caso. En marzo, la periodista ya había protagonizado un choque y se había negado al test de alcoholemia.
- La muerte de la conductora genera conmoción en el espectáculo. La UFI de Martínez continuará con las pericias para determinar las responsabilidades y la mecánica del siniestro.
La conductora Ernestina País (54) murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano.
Por causas que aún son materia de investigación, el Honda Civic negro que manejaba la periodista habría cruzado con la barrera baja, momento en el que fue embestido por el tren sobre el lateral del conductor.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y equipos de emergencia, quienes al arribar constataron que la conductora había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.
La escena quedó preservada mientras personal policial y de bomberos realizaba las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.
Cómo había sido el último choque de Ernestina Pais
En marzo de este año, la periodista había protagonizado otro incidente vial en Vicente López, cuando chocó con su auto y se negó a realizar el test de alcoholemia. Aquella situación derivó en un acta de infracción por “Positivo Alcoholemia” y en el secuestro del vehículo.
El episodio ocurrió en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, cuando el mismo Honda Civic que conducía impactó contra un Alfa Romeo manejado por otra mujer. El siniestro fue leve y solo provocó daños materiales, consignó Infobae.
Tras un llamado al 911, intervinieron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense. En ese momento se constató que no había heridos y que personal municipal realizaba controles de alcoholemia a ambas conductoras.
Posteriormente, Ernestina Pais se negó a realizar el test, lo que derivó en la infracción correspondiente y en el secuestro del vehículo. Luego del procedimiento, la periodista se retiró del lugar acompañada por su ex marido y su hijo.