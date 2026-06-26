EspectáculosFamosos

Muerte de Ernestina Pais: qué se sabe del trágico accidente de tránsito en el que perdió la vida

La conductora, de 54 años, fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

ERNESTINA PAIS. La conductora tenía 54 años.
ERNESTINA PAIS. La conductora tenía 54 años.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La conductora Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes en San Isidro luego de que su auto fuera embestido por el Tren de la Costa tras cruzar con la barrera baja.
  • El auto fue embestido del lado del conductor y la policía investiga el caso. En marzo, la periodista ya había protagonizado un choque y se había negado al test de alcoholemia.
  • La muerte de la conductora genera conmoción en el espectáculo. La UFI de Martínez continuará con las pericias para determinar las responsabilidades y la mecánica del siniestro.
Resumen generado con IA

La conductora Ernestina País (54) murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. 

Por causas que aún son materia de investigación, el Honda Civic negro que manejaba la periodista habría cruzado con la barrera baja, momento en el que fue embestido por el tren sobre el lateral del conductor.

Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

En el lugar trabajaron efectivos policiales y equipos de emergencia, quienes al arribar constataron que la conductora había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.

La escena quedó preservada mientras personal policial y de bomberos realizaba las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

Cómo había sido el último choque de Ernestina Pais

En marzo de este año, la periodista había protagonizado otro incidente vial en Vicente López, cuando chocó con su auto y se negó a realizar el test de alcoholemia. Aquella situación derivó en un acta de infracción por “Positivo Alcoholemia” y en el secuestro del vehículo.

El episodio ocurrió en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, cuando el mismo Honda Civic que conducía impactó contra un Alfa Romeo manejado por otra mujer. El siniestro fue leve y solo provocó daños materiales, consignó Infobae. 

"No se avergüencen, pidan ayuda": Ernestina Pais cumple un año "limpia de todo"

No se avergüencen, pidan ayuda: Ernestina Pais cumple un año limpia de todo

Tras un llamado al 911, intervinieron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense. En ese momento se constató que no había heridos y que personal municipal realizaba controles de alcoholemia a ambas conductoras.

Posteriormente, Ernestina Pais se negó a realizar el test, lo que derivó en la infracción correspondiente y en el secuestro del vehículo. Luego del procedimiento, la periodista se retiró del lugar acompañada por su ex marido y su hijo.

Temas San IsidroPolicía de TucumánVicente LópezErnestina Pais
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo
1

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
2

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
3

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi
4

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026
5

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
2

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
3

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia
4

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: Es metódico y persistente

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: "Es metódico y persistente"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Comentarios