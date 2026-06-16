Comienza el pago del aguinaldo a los empleados estatales de Tucumán

El sábado 20 cerrarán el cronograma los municipios del interior y las comunas rurales, los jubilados fuera de convenio, los beneficiarios de Renta Vitalicia y los Héroes de Malvinas, junto a una serie de entes y organismos como la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol, el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y los establecimientos educativos de gestión privada.