Banco Macro recibe una línea financiera del BID Invest por U$S200 millones para impulsar el crédito productivo a PyMEs

La voz del Banco Macro

“A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos U$S200 millones a disposición de las PyMEs, el comercio y la producción. Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios PyME, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.