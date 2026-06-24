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Banco Macro recibe una línea financiera del BID Invest por U$S200 millones para impulsar el crédito productivo a PyMEs

La operación fortalece el rol del banco como motor del desarrollo empresarial en Argentina y beneficiará especialmente a empresas del Norte Grande.

De izquierda a derecha: Jorge Scarinci, Gerente de Finanzas de Banco Macro, Santiago Portais, Gerente de Entidades Financieras, y Sergio Lew, CIO de BID Invest.
De izquierda a derecha: Jorge Scarinci, Gerente de Finanzas de Banco Macro, Santiago Portais, Gerente de Entidades Financieras, y Sergio Lew, CIO de BID Invest.
Hace 1 Hs

Banco Macro, una de las principales entidades financieras privadas de Argentina, fue seleccionado por BID Invest —el brazo del sector privado del Grupo BID— para recibir una línea de financiamiento de hasta U$S200 millones destinada a ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas en todo el país.

La decisión de BID Invest de elegir a Banco Macro como socio estratégico para esta operación no es casual: refleja el reconocimiento internacional a la solidez institucional, la trayectoria y el compromiso del banco con el desarrollo económico y social argentino.

Un componente central de la operación apunta a fortalecer el financiamiento de empresas radicadas en las provincias del Norte Grande, región históricamente postergada en materia de acceso al crédito.

Esta orientación federal es coherente con el ADN de Banco Macro: una entidad que construyó su liderazgo sobre la cercanía con sus clientes y el arraigo en las economías regionales.

La voz del Banco Macro

“A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos U$S200 millones a disposición de las PyMEs, el comercio y la producción. Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios PyME, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

El respaldo del BID Invest: una señal de confianza

La operación se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina 2025-2028, que prioriza la modernización productiva y el acceso al financiamiento como palancas del crecimiento.

Qué BID Invest —con una cartera de U$S22.000 millones en activos bajo gestión y presencia en 25 países— haya elegido a Banco Macro como vehículo de esta iniciativa en Argentina consolida el posicionamiento del banco como referente del sector financiero privado nacional.

Banco Macro: compromiso con el desarrollo productivo

Las pymes representan la columna vertebral del tejido empresarial argentino y una parte sustancial del empleo formal. Banco Macro entiende ese rol y asume el desafío de ser el banco que acompaña su crecimiento con soluciones reales, accesibles y de largo plazo.

Esta operación reafirma la visión estratégica de Banco Macro: crecer junto al país, apoyar a quienes generan trabajo y valor, y contribuir al progreso de las comunidades donde está presente.

Esta nota es de acceso libre.
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