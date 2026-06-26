José Cano advirtió que "la institucionalidad republicana se encuentra en juego"

Resumen para apurados
- El legislador José Cano rechazó recientemente en Tucumán un amparo para cambiar la fecha electoral, alertando que la medida busca beneficiar al oficialismo y daña la república.
- La controversia surge tras la demanda de un partido satélite para anular el artículo constitucional que ordena votar dos meses antes de finalizar los mandatos en Tucumán.
- La resolución queda en manos de la Justicia, cuyo fallo determinará si se respeta la división de poderes o si se debilita el sistema democrático de la provincia.
El legislador José Cano lanzó duras críticas contra el amparo judicial que busca declarar la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución de Tucumán que establece que las elecciones provinciales deben realizarse dos meses antes de la finalización del mandato de las autoridades en ejercicio.
"Mientras corre el cronómetro del mundial, pareciera que los tiempos preelectorales se han precipitado. Existe un inocultable apuro para que antes de la gran final mundial, no haya cabos sueltos en la estrategia electoral del partido gobernante", afirmó Cano.
Luego, apuntó directamente contra la presentación judicial. "Increíblemente, la institucionalidad de la provincia, ha sido puesto a prueba con un amparo judicial promovido por un partido provincial sin -personería distrital-, que solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo de la Constitución que dispone que las elecciones deben realizarse dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio", sostuvo.
En ese sentido, el dirigente calificó de "inexplicable" el argumento de la fuerza política que promovió el amparo. "No se explica como un partido político absolutamente satelital y de exclusiva función de acople, sin vida política ni institucional, demande mediante un amparo sin fundamentos de lesión constitucional o de derecho, ni urgencia, ni peligro en la demora, y de esta manera pretenda, la declaración de inconstitucionalidad de un artículo pensado para ordenar la vida institucional y electoral de la provincia", expresó.
Asimismo, Cano consideró que ahora será responsabilidad de los tribunales resolver la controversia planteada. "Los tribunales son los responsables ahora, de definir si existen derechos políticos que deban ser amparados y merezcan la máxima sanción legal sobre nada menos que la letra constitucional de la provincia, que de no existir, no tendría fecha la realización de las elecciones de renovación de autoridades", continúo.
El parlamentario volvió a advertir sobre las implicancias institucionales que, a su juicio, podría tener una eventual decisión favorable al amparo. "Mientras algunos análisis ven temblar la institucionalidad republicana, frente a la hipótesis de existencia en democracia, de un poder capaz de coordinar a quien reclama, con quien contesta y finalmente con quien decide, en tanto ello importaría confirmar la total derrota del sistema de división de poderes y el estado de derecho, otros análisis se limitan a considerar que solo se trata de inocentes travesuras o maniobras posibles lícitamente, sin perjuicio de otros cuestionamientos morales o éticos", manifestó.
Por último, Cano insistió en que el debate excede la discusión electoral y afecta el funcionamiento de las instituciones. "En cualquier escenario, la institucionalidad republicana se encuentra en juego, pudiendo sumar un nuevo capítulo que a más de echar por tierra, la introduce en niveles subterráneos", concluyó.