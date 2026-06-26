José Cano advirtió que "la institucionalidad republicana se encuentra en juego"

El parlamentario volvió a advertir sobre las implicancias institucionales que, a su juicio, podría tener una eventual decisión favorable al amparo. "Mientras algunos análisis ven temblar la institucionalidad republicana, frente a la hipótesis de existencia en democracia, de un poder capaz de coordinar a quien reclama, con quien contesta y finalmente con quien decide, en tanto ello importaría confirmar la total derrota del sistema de división de poderes y el estado de derecho, otros análisis se limitan a considerar que solo se trata de inocentes travesuras o maniobras posibles lícitamente, sin perjuicio de otros cuestionamientos morales o éticos", manifestó.