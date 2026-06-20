OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: la Fuente de las Nereidas impactó al país en 1903

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: la Fuente de las Nereidas impactó al país en 1903
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 2 Hs

Hace 123 años, el 21 de mayo de 1903, se inauguraba en el Paseo Colón porteño la Fuente de las Nereidas, también llamada “la Fuente de Lola Mora”, obra cumbre para el país de la escultora tucumana. Lola había realizado una carrera meteórica. En 1895 había conseguido beca para estudiar en Buenos Aires; en 1896 fue becada a Europa donde aprendió escultura, principalmente con Guilio Monteverde, el “Miguel Ángel” de fin de siglo, y para 1900 era niña mimada en el mundo artístico y social de Italia. Cuando regresó al país ya toda la prensa nacional hablaba de ella. En el comienzo del siglo consiguió el acuerdo para la fuente, que pensaba colocar en Plaza de Mayo.

Recuerdos fotográficos: la Fuente de las Nereidas impactó al país en 1903

La Municipalidad de Buenos Aires le aceptó la propuesta -tuvo el decidido apoyo del presidente Julio A. Roca- y elaboró las esculturas en su taller de Roma. Las trajo en 28 cajas en el vapor “Toscana” el 28 de agosto de 1902. Pero en el Concejo Deliberante había gente que no estaba de acuerdo porque las figuras tenían curvas osadas. En la parte baja, caballos y tritones; en la parte alta, nereidas que acompañaban el nacimiento de Venus. Las tritones y las nereidas eran humanos hasta los muslos, y desde allí tenían las caudas de pez. Las curvas de las mujeres y la musculatura de los varones generaban inquietud. En un agasajo que le hicieron, su comprovinciano Amadeo Valladares criticó a los “pudibundos de escrúpulos monjiles” que “gritan por ahí que es insolente el verismo de sus carnes marmóreas, piden para la virgen inmaculada una hoja de parra que cubra sus sagradas, impecables desnudeces, reclaman un velo hipócrita que prive a los ojos del placer inefable de la armonía de la forma” (cita de la biografía que hicieron Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán).

Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?

Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?

La prensa elogió la obra de esta “personalidad del mundo del arte de la escultura”. Pero sólo fueron hombres a la inauguración, que se hizo en Paseo Colón después de muchas idas y vueltas. Las mujeres no asistieron al debut de la fuente iconoclasta, inspirada en las estatuas de las fontanas romanas. Años después, en 1918, ya declinada la popularidad de Lola, sería trasladada a la Costanera Sur, donde hoy es monumento histórico, un emblema de la ciudad que mira al río.

Recuerdos fotográficos: la Fuente de las Nereidas impactó al país en 1903

En la foto superior se ve a Lola Mora trabajando en las estatuas en Roma (foto Archivo Gráfico de la Nación) y en la inferior, a la sonriente artista, única mujer entre los funcionarios, durante la inauguración.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: Lola Mora fascinaba a los hombres e inquietaba a las mujeres

Recuerdos fotográficos: Lola Mora fascinaba a los hombres e inquietaba a las mujeres

Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?

Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Lo más popular
Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
1

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”
2

Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”

Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos
3

Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja
4

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos
5

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”
4

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
5

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Más Noticias
Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Comentarios