Recuerdos fotográficos: la Fuente de las Nereidas impactó al país en 1903

La Municipalidad de Buenos Aires le aceptó la propuesta -tuvo el decidido apoyo del presidente Julio A. Roca- y elaboró las esculturas en su taller de Roma. Las trajo en 28 cajas en el vapor “Toscana” el 28 de agosto de 1902. Pero en el Concejo Deliberante había gente que no estaba de acuerdo porque las figuras tenían curvas osadas. En la parte baja, caballos y tritones; en la parte alta, nereidas que acompañaban el nacimiento de Venus. Las tritones y las nereidas eran humanos hasta los muslos, y desde allí tenían las caudas de pez. Las curvas de las mujeres y la musculatura de los varones generaban inquietud. En un agasajo que le hicieron, su comprovinciano Amadeo Valladares criticó a los “pudibundos de escrúpulos monjiles” que “gritan por ahí que es insolente el verismo de sus carnes marmóreas, piden para la virgen inmaculada una hoja de parra que cubra sus sagradas, impecables desnudeces, reclaman un velo hipócrita que prive a los ojos del placer inefable de la armonía de la forma” (cita de la biografía que hicieron Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán).