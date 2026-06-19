Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?

Nadie discutió el hecho de que allí hubiera tenido lugar el nacimiento, dicen los biógrafos, hasta que el 30 de septiembre de 1969 una vecina de El Tala, María Luisa Castiñeira de Campanella, publicó en LA GACETA una carta en la que decía que había escuchado en su niñez a uno de los fundadores del pueblo, Irineo Giménez López, decir que la escultora había nacido en la estancia “El Dátil” (foto), ubicada a 3 km del lugar, que había pertenecido a los Mora. Y agrega que ella conversó años después con la misma Lola, quien estaba de visita y la oyó decir: “Quiero ver después de tantos años el solar que fuera de mis padres y el lugar en que nací”. Esta versión fue acogida por biógrafos como Oscar Haedo y periodistas. La misma señora de Campañella luego escribió informes sobre la escultora y describió que la estancia “El Dátil” después perteneció a Alfredo Guzmán y luego a la familia Viaña, sucesora del industrial tucumano. La señora Campañella es quien sugiere como fecha de nacimiento el 17 de noviembre de 1866. Según ella, los “dos meses” de acta parroquial se referían a que dos meses antes habían regresado los Mora a Trancas desde El Tala.