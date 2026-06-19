Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Es sabido que la primera escultora argentina, Lola Mora, falleció a la una y media de la tarde del 7 de junio de 1936 en Buenos Aires. También hay consenso en que era tucumana. Ella misma se definió como tucumana, incluso en el acta de su casamiento en 1909.
Pero no está claro dónde nació, ni cuándo. Hay una asordinada disputa que ya lleva casi seis décadas entre tucumanos y salteños sobre fecha y lugar, ya que los padres de Lola vivían en Trancas Viejo pero tenían propiedades en El Tala (Salta) a 15 km al norte de Tucumán. De hecho, por la ruta 9, cerca del límite interprovincial, un cartel indica a los viajeros que en El Tala nació la escultora.
Según cuentan Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán en la biografía de la artista, no hay precisión acerca del lugar de nacimiento. El único documento con que se cuenta es una partida del libro de bautismo de la parroquia de Trancas, fechada el 22 de junio de 1937, donde consta que el cura le puso óleo y crisma a Dolores, “de edad dos meses”, y que había sido ya bautizada por un señor llamado Ramón Cañabere. La fecha de nacimiento, entonces, sería 22 de abril. Tal vez ocurrió en la misma casa de Trancas que estaba frente a la plaza de Trancas Viejo. Esa casa ya no existe,
Nadie discutió el hecho de que allí hubiera tenido lugar el nacimiento, dicen los biógrafos, hasta que el 30 de septiembre de 1969 una vecina de El Tala, María Luisa Castiñeira de Campanella, publicó en LA GACETA una carta en la que decía que había escuchado en su niñez a uno de los fundadores del pueblo, Irineo Giménez López, decir que la escultora había nacido en la estancia “El Dátil” (foto), ubicada a 3 km del lugar, que había pertenecido a los Mora. Y agrega que ella conversó años después con la misma Lola, quien estaba de visita y la oyó decir: “Quiero ver después de tantos años el solar que fuera de mis padres y el lugar en que nací”. Esta versión fue acogida por biógrafos como Oscar Haedo y periodistas. La misma señora de Campañella luego escribió informes sobre la escultora y describió que la estancia “El Dátil” después perteneció a Alfredo Guzmán y luego a la familia Viaña, sucesora del industrial tucumano. La señora Campañella es quien sugiere como fecha de nacimiento el 17 de noviembre de 1866. Según ella, los “dos meses” de acta parroquial se referían a que dos meses antes habían regresado los Mora a Trancas desde El Tala.
No hay muchos otros elementos que ayuden a terminar con la duda. Se sabe que las sobrinas de Lola Mora, cuando ella falleció, quemaron los papeles (cartas y acaso su diario íntimo), por lo que se perdió documentación. Quedó así asentada la fecha 17 de noviembre de 1866 (instituido día del escultor, en su honor), y la idea de que era “tucumana nacida en Salta”.