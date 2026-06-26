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Cómo había sido el último choque de Ernestina Pais: el antecedente ocurrido meses antes de su muerte

En marzo de este año, la conductora había protagonizado un accidente de tránsito en Vicente López. Según el parte policial, se negó a realizarse el test de alcoholemia y su vehículo fue secuestrado.

EL ÚLTIMO ANTECEDENTE. En marzo de este año, Ernestina Pais había protagonizado un accidente de tránsito en Vicente López.
EL ÚLTIMO ANTECEDENTE. En marzo de este año, Ernestina Pais había protagonizado un accidente de tránsito en Vicente López.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La muerte de Ernestina Pais este viernes al ser embestido su auto por un tren en San Isidro reflotó los antecedentes de accidentes viales que la conductora protagonizó recientemente.
  • En marzo, Pais chocó en Vicente López y se negó al test de alcoholemia, por lo que le secuestraron el auto, un libreto que ya había repetido en diciembre de 2023 en Belgrano.
  • El trágico desenlace de la periodista reabre el debate sobre la reincidencia en infracciones de tránsito graves y las medidas de control vial para conductores con antecedentes.
Resumen generado con IA

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes tras ser embestido el auto que conducía por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, volvió a poner el foco sobre un accidente de tránsito que la conductora había protagonizado apenas unos meses atrás.

En marzo de 2026, Pais se vio involucrada en un choque en Vicente López. Si bien en ese momento salió a desmentir lo ocurrido, el parte policial indicó que el Honda que conducía impactó contra un Alfa Romeo.

Según pudo saber TN Show, el acta policial señalaba que la conductora se negó a realizarse el test de alcoholemia. Como consecuencia de esa decisión, las autoridades le labraron un acta de alcoholemia positiva.

El informe también precisaba que no hubo personas heridas y que el siniestro solo dejó daños materiales.

"No se registraron heridos y solo daños materiales al momento", indicaba el documento elaborado por la Policía.

Las imágenes difundidas entonces por las fuentes consultadas por TN mostraban a Pais junto a otra mujer mientras aguardaban la resolución del procedimiento.

El acta también detallaba que el vehículo de la conductora fue secuestrado y trasladado al playón municipal. Además, las autoridades dejaron constancia de que la otra automovilista involucrada en el choque no presentó cargos.

Otro antecedente en 2023

No fue el único episodio vial que protagonizó la periodista en los últimos años.

En diciembre de 2023 también había sido noticia luego de chocar contra un automóvil que se encontraba estacionado en el barrio porteño de Belgrano.

Ese hecho ocurrió sobre la avenida Cantilo, a la altura del Puente Labruna. De acuerdo con la información difundida en ese momento, Pais se negó a realizarse tanto el narcotest como el test de alcoholemia.

Tras esa negativa, fue trasladada a su domicilio en un móvil policial. Además, las autoridades le labraron un acta de infracción y le secuestraron el vehículo.

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