Consejos del Senasa para quienes trabajan con aves silvestres

A los fines de fortalecer la vigilancia epidemiológica de la IAAP, las autoridades el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerdan a quienes trabajan con aves silvestres -en parques nacionales, en reservas naturales, en centros de rescate y en ámbitos similares- la importancia de observarlas, registrar cualquier síntoma sospechoso o anomalía en su comportamiento y notificarlo de manera inmediata.