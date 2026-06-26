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El comercio atenderá en horario especial el 3 de julio por el partido de Argentina

La medida busca que empleados y clientes puedan llegar a sus hogares antes de las 19 para ver el encuentro de la Selección.

El comercio atenderá en horario especial el 3 de julio por el partido de Argentina
Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán dispuso que los locales atiendan de 9 a 18 en horario corrido el viernes 3 de julio para ver el partido de la Selección Argentina.
  • La medida busca que empleados y clientes lleguen a sus hogares antes de las 19, hora del partido de octavos de final. Se aplica a comercios adheridos, principalmente del centro.
  • Esta decisión refleja el impacto de los eventos deportivos masivos en la actividad económica local, promoviendo la planificación de compras anticipadas entre los consumidores.
Resumen generado con IA

Los partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo vienen modificando los calendarios del sector público y del privado, de la educación y del comercio. Por eso este último rubro acaba de informar que para el partido de 16avos en que Argentina se enfrentará al primer clasificado del Grupo H, los locales comerciales atenderán en un horario extraordinario.

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La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán acaba de publicar un comunicado en el que señaló la atención que habrá el próximo 3 de julio. Aunque este no es el partido más próximo de Argentina en el Mundial, el que sigue será por la noche, en un horario en que el comercio no se verá afectado. Argentina jugará contra Jordania este sábado 27 a las 23.

Atención especial del comercio por el partido de Argentina en los 16avos

Cerca del mediodía, la Cámara de Comercio informó que las empresas definieron prestar atención especial el viernes de la semana próxima. La medida fue tomada “para que comerciantes, trabajadores y clientes puedan disfrutar del partido de nuestra Selección Argentina”.

Los 16avos se disputarán el viernes 3 de julio a las 19. Hoy, viernes 26, se definirá si Argentina se disputará con España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. Para que clientes y trabajadores puedan llegar a sus hogares a la hora del partido, el comercio atenderá de 9 a 18 en horario corrido.

“Invitamos a nuestros clientes a realizar sus compras con anticipación. Los esperamos hasta las 18”, compartió la Cámara de Comercio. Se especificó, sin embargo, que funcionarán en este horario los comercios que adhieran. Se espera, por lo pronto, que los locales del microcentro presten atención solo en el horario indicado.

Cuánto cobrarán empleados de comercio en julio de 2026

Con la última actualización de los salarios del rubro, las escalas de referencia quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

- Categoría A: $1.233.585

- Categoría B: $1.236.794

- Categoría C: $1.248.038

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Administrativos

- Categoría A: $1.245.631

- Categoría B: $1.250.454

- Categoría C: $1.255.270

- Categoría D: $1.269.729

- Categoría E: $1.281.775

- Categoría F: $1.299.445

Cajeros

- Categoría A: $1.249.646

- Categoría B: $1.255.270

- Categoría C: $1.262.499

Vendedores

- Categoría A: $1.249.646

- Categoría B: $1.273.746

- Categoría C: $1.281.775

- Categoría D: $1.299.445

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