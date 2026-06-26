El comercio atenderá en horario especial el 3 de julio por el partido de Argentina

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán acaba de publicar un comunicado en el que señaló la atención que habrá el próximo 3 de julio. Aunque este no es el partido más próximo de Argentina en el Mundial, el que sigue será por la noche, en un horario en que el comercio no se verá afectado. Argentina jugará contra Jordania este sábado 27 a las 23.