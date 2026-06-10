Crisis en el comercio digital: una empresa que operaba en Mercado Libre y tiendas bancarias entró en concurso preventivo

Según informó el portal especializado Mundo Gremial, la resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 19, en el marco del expediente "Emood SRL s/ Concurso Preventivo". La presentación judicial fue realizada el 4 de mayo y el tribunal fijó el 15 de julio de 2026 como fecha límite para la verificación de créditos por parte de los acreedores.