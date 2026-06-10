Crisis en el comercio digital: una empresa que operaba en Mercado Libre y tiendas bancarias entró en concurso preventivo

Resumen para apurados
- La firma de e-commerce Emood SRL entró en concurso preventivo en Argentina debido a deudas millonarias, más de 150 cheques rechazados y un fuerte deterioro financiero.
- La firma, que operaba en Mercado Libre y tiendas bancarias, sufrió deudas impositivas y bancarias millonarias, agravadas por un pedido de quiebra de la proveedora Novatech.
- Este caso refleja la dura crisis del consumo y el comercio digital en el país. Los acreedores tendrán hasta julio de 2026 para verificar deudas ante la Justicia.
La empresa Emood SRL, dedicada al comercio electrónico y proveedora de servicios para distintas plataformas de venta online, ingresó formalmente en concurso preventivo de acreedores tras registrar un fuerte deterioro financiero. La compañía operaba a través de marketplaces como Mercado Libre y de tiendas virtuales vinculadas a entidades bancarias.
Según informó el portal especializado Mundo Gremial, la resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 19, en el marco del expediente "Emood SRL s/ Concurso Preventivo". La presentación judicial fue realizada el 4 de mayo y el tribunal fijó el 15 de julio de 2026 como fecha límite para la verificación de créditos por parte de los acreedores.
De acuerdo con la información difundida, la firma acumula 159 cheques rechazados por un monto superior a los $1.300 millones. Además, mantiene una deuda impositiva con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que supera los $41,9 millones por el Impuesto a las Ganancias.
De proveedor logístico a retailer digital
Emood SRL inició sus actividades en septiembre de 2020 ofreciendo servicios de gestión integral de e-commerce, administración de publicaciones y coordinación logística para terceros. Sin embargo, entre 2021 y 2022 modificó su modelo de negocios para convertirse en vendedor directo de productos tecnológicos, electrodomésticos y artículos para el hogar.
La compañía comercializaba productos a través de plataformas como Mercado Libre, Frávega, Carrefour, Megatone y On City. También participaba como proveedor en portales de comercio electrónico de entidades financieras, entre ellos Provincia Compras, Tienda BNA, ICBC Mall y Tienda Galicia.
Parte de su operatoria se basaba en el sistema de dropshipping, una modalidad mediante la cual la empresa concretaba ventas sin contar con stock propio, adquiriendo los productos a proveedores una vez confirmada la compra por parte del cliente.
Deudas bancarias y problemas de financiamiento
En la documentación presentada ante la Justicia, la empresa atribuyó sus dificultades financieras a una combinación de factores económicos, entre ellos la caída del consumo, las restricciones en el acceso al crédito y la competencia derivada del ingreso de productos importados.
Entre los principales acreedores figuran entidades financieras públicas y privadas. Según los datos incorporados al expediente, las mayores deudas corresponden a:
Banco Nación: $1.144,9 millones.
Banco Provincia: $468,5 millones.
Banco Galicia: $334,3 millones.
La firma también mantiene compromisos financieros con otras entidades bancarias, sociedades de garantía recíproca y empresas vinculadas al ecosistema del comercio electrónico.
La situación se agravó cuando la compañía Novatech Solutions SA promovió un pedido de quiebra por falta de pago, circunstancia que aceleró la presentación del concurso preventivo.
Reclamos de consumidores y cuestionamientos
Además de los problemas financieros, Emood enfrenta numerosos reclamos de usuarios relacionados con incumplimientos en las entregas, demoras en la atención postventa y dificultades para gestionar devoluciones y reintegros.
Muchos consumidores aseguraron haber realizado compras a través de plataformas asociadas a entidades bancarias sin advertir que la gestión operativa y el suministro de productos estaba a cargo de la empresa ahora concursada.
Un sector afectado por la caída del consumo
La situación de Emood se produce en un contexto de desaceleración de las ventas de electrodomésticos y tecnología. De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el primer trimestre del año las ventas del sector alcanzaron $1,17 billones, con una caída nominal interanual del 12,4%.
El retroceso impactó especialmente en rubros como climatización, telefonía celular, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos. El comercio electrónico también registró una baja, con una reducción interanual del 22% en las ventas online, que representan alrededor del 15,6% del total de las operaciones del sector.
El concurso preventivo de Emood SRL se suma a una serie de dificultades que atraviesan empresas vinculadas al comercio digital y al mercado de bienes durables, en un escenario marcado por la retracción del consumo y mayores exigencias financieras.