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Empleados de comercio: cuánto cobrará cada categoría en julio tras el último aumento

Con esta actualización, los salarios de referencia para jornada completa quedarán por encima de los $1.230.000 en las categorías iniciales.

EMPLEADOS DE COMERCIO. Conocé cuánto cobrará cada categoría en julio.
EMPLEADOS DE COMERCIO. Conocé cuánto cobrará cada categoría en julio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Empleados de comercio de Argentina cobrarán en julio con una nueva escala salarial que supera los $1.230.000 iniciales, tras incorporar sumas no remunerativas al básico.
  • El cambio surge del último acuerdo paritario, donde se resolvió sumar al básico los $100.000 no remunerativos y un bono de $20.000, afectando también a adicionales y aguinaldos.
  • Esta actualización fija una nueva base para futuras paritarias y mejora beneficios como antigüedad y presentismo, impactando directamente en el poder adquisitivo del sector.
Resumen generado con IA

Tras la incorporación al básico de las sumas no remunerativas acordadas en la última paritaria, los empleados de comercio cobrarán en julio con una nueva escala salarial. Con esta actualización, los salarios de referencia para jornada completa quedarán por encima de los $1.230.000 en las categorías iniciales.

El cambio alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que regula la actividad mercantil en sus distintas ramas. 

Desde este mes, los montos que antes se abonaban como conceptos no remunerativos pasan a integrarse al salario básico, lo que también impacta en el cálculo de aguinaldo, vacaciones, adicionales y futuras recomposiciones.

En este marco, los $100.000 no remunerativos junto con el adicional extraordinario de $20.000 definidos en la última negociación paritaria quedan incorporados a la estructura salarial. De este modo, se establece una nueva base para la liquidación de los haberes correspondientes a julio.

Escala salarial de empleados de comercio en julio de 2026

Con la actualización, las escalas salariales de referencia quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

- Categoría A: $1.233.585

- Categoría B: $1.236.794

- Categoría C: $1.248.038

Administrativos

- Categoría A: $1.245.631

- Categoría B: $1.250.454

- Categoría C: $1.255.270

- Categoría D: $1.269.729

- Categoría E: $1.281.775

- Categoría F: $1.299.445

Cajeros

- Categoría A: $1.249.646

- Categoría B: $1.255.270

- Categoría C: $1.262.499

Vendedores

- Categoría A: $1.249.646

- Categoría B: $1.273.746

- Categoría C: $1.281.775

- Categoría D: $1.299.445

Los montos informados corresponden a salarios básicos de jornada completa. El ingreso final de cada trabajador puede modificarse por descuentos legales y convencionales, además de adicionales como presentismo, antigüedad, horas extras, zona, comisiones o manejo de caja.

Adicionales y complementos del salario

Además del básico, el convenio establece distintos adicionales que impactan en el salario final. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del básico por cada año trabajado, y el adicional por presentismo, asociado a la asistencia y puntualidad.

También se contemplan sumas específicas según la tarea. En el caso de los cajeros, las categorías A y C reciben un adicional de $153.081, mientras que la categoría B percibe un monto superior. A su vez, el adicional por armado de vidrieras se fijó en $48.784,47 para el mes de julio.

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