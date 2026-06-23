Día del Padre con saldo negativo: las ventas cayeron 8,7% y crece la preocupación del comercio tucumano
Un relevamiento de la Cámara de Comercio de la capital reflejó una nueva baja interanual. Predominaron las compras con tarjetas de crédito en hasta seis cuotas, mientras los empresarios alertan por la pérdida de poder adquisitivo, el cierre de locales y la necesidad de medidas para sostener la actividad.
Resumen para apurados
- La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán reportó que las ventas del Día del Padre cayeron un 8,7% interanual en la provincia debido a la pérdida del poder adquisitivo.
- El ticket promedio fue de $84.000 y predominaron las compras financiadas con tarjeta de crédito en hasta seis cuotas, impulsadas por diversas promociones y descuentos bancarios.
- Comerciantes alertan por cierres de locales y pérdida de empleo, priorizando la supervivencia del sector ante la nula capacidad de inversión y la necesidad de ayuda estatal.
Las ventas por el Día del Padre no lograron mitiga el escenario complejo que atraviesa el comercio tucumano. Según un relevamiento realizado por la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán sobre más de 95 rubros vinculados a la fecha, la actividad registró una caída interanual del 8,7%, en un contexto marcado por la retracción del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.
La presidenta de la entidad, Gabriela Coronel, señaló que los resultados reflejan con claridad la situación que enfrenta el sector. “Son datos que reflejan un poco la situación que estamos viviendo los comerciantes”, afirmó.
El informe también reveló que la mayoría de las compras se realizaron mediante tarjetas de crédito, con una fuerte concentración en planes de financiamiento de cinco y seis cuotas. Según Coronel, esta tendencia evidencia las dificultades económicas de los consumidores, que conlleva un aumento del endeudamiento.
“Claramente predominaron las ventas con tarjeta de crédito y las opciones más elegidas fueron entre cinco y seis cuotas. O sea que la gente se endeuda aún más”, sostuvo.
De acuerdo con los datos relevados, el ticket promedio rondó los $84.000. “Imagínate, $84.000 para financiarlo en seis cuotas. Es la pérdida del poder adquisitivo de nuestros clientes que se siente aún más”, remarcó la dirigente empresarial.
Con relación a las maniobras que los consumidores realizan para poder adquirir un producto, Coronel destacó que las promociones y descuentos fueron determinantes para generar ventas durante los días previos. “Prevalecieron mucho las promociones, los descuentos. Creo que también entra un papel fundamental lo que son las promociones con entidades financieras, con tarjetas de crédito bancarizadas y no bancarizadas. Más que nada esa es la forma en cómo hoy el cliente te compra”, explicó.
Respecto de los rubros más afectados, indicó que el deterioro fue generalizado. “No, no, son todos, están todos afectados. Inclusive tecnología”, afirmó. Si bien reconoció que el contexto del Mundial generó cierto movimiento en ese segmento, aclaró que no alcanzó para modificar la tendencia. “Siempre hay mayores ventas en televisores en estas épocas de mundiales, pero no fue algo que marcó tendencia por el Día del Padre”, precisó a LA GACETA.
Medidas para sostener al comercio
Entre los empresarios del sector comercial hay una creciente preocupación por la continuidad de la caída de las ventas, el cierre de locales, reducción de personal y las dificultades para sostener las estructuras de las empresas. En ese marco, entre los privados consideraron importante posibles acciones de la autoridades gubernamentales para "no dejar caer" la actividad.
Coronel, por su parte, expresó que la actividad atraviesa una etapa de fuerte fragilidad, en la que las empresas concentran sus esfuerzos en sobrevivir antes que en expandirse. Según explicó, la disminución del consumo, vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, impacta de manera directa sobre la rentabilidad de los comercios y limita la posibilidad de generar nuevas inversiones.
“Sentimos que estamos dejando caer el comercio porque ya venimos con caída de ventas y cierre de locales comerciales. Cuando hablamos de cierre de locales comerciales estamos hablando de personal. Hoy es muy difícil contratar personal”, expresó.
“Los comerciantes no están en una etapa de inversión. No estamos con la capacidad de invertir, estamos con la capacidad de sostener”, concluyó la titular de la cámara.