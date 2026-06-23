Día del Padre con saldo negativo: las ventas cayeron 8,7% y crece la preocupación del comercio tucumano

Con relación a las maniobras que los consumidores realizan para poder adquirir un producto, Coronel destacó que las promociones y descuentos fueron determinantes para generar ventas durante los días previos. “Prevalecieron mucho las promociones, los descuentos. Creo que también entra un papel fundamental lo que son las promociones con entidades financieras, con tarjetas de crédito bancarizadas y no bancarizadas. Más que nada esa es la forma en cómo hoy el cliente te compra”, explicó.