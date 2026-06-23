Salta: una mujer murió tras varios días de agonía luego de ser baleada en un asalto a un colectivo

Una mujer de 65 años murió luego de permanecer varios días internada tras haber sido baleada durante un violento asalto a un colectivo que circulaba por la ruta nacional 34, en la provincia de Salta. La víctima, identificada como Emelda Irma Alzu, recibió dos disparos cuando un grupo de delincuentes armados abordó el micro para robar a los pasajeros.