Salta: una mujer murió tras varios días de agonía luego de ser baleada en un asalto a un colectivo
La víctima tenía 65 años y permaneció varios días internada en grave estado. La Justicia investiga si los delincuentes contaban con información previa sobre el recorrido del micro que realizaba un tour de compras.
Resumen para apurados
- Una mujer de 65 años murió tras ser baleada por delincuentes durante el asalto a un colectivo de un tour de compras en la ruta nacional 34, en Salta, para robar a los pasajeros.
- Los asaltantes interceptaron el micro en una camioneta, robaron pertenencias y le dispararon a la víctima. La Justicia investiga si contaban con información previa del viaje.
- El deceso de la víctima cambió la carátula a homicidio, intensificando la conmoción en el norte de Salta mientras continúa la búsqueda de los delincuentes prófugos.
Una mujer de 65 años murió luego de permanecer varios días internada tras haber sido baleada durante un violento asalto a un colectivo que circulaba por la ruta nacional 34, en la provincia de Salta. La víctima, identificada como Emelda Irma Alzu, recibió dos disparos cuando un grupo de delincuentes armados abordó el micro para robar a los pasajeros.
El hecho ocurrió a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán. El colectivo trasladaba a unas 15 personas que viajaban en un tour de compras cuando fue interceptado por una camioneta en la que se movilizaban los asaltantes.
Cómo fue el ataque al colectivo en Salta
De acuerdo con la investigación, el micro se detuvo sobre la banquina y, en ese momento, varios delincuentes armados subieron al vehículo. Bajo amenazas, despojaron a los pasajeros de dinero en efectivo, pertenencias personales y mercadería.
Durante el asalto, Emelda Irma Alzu recibió dos disparos. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde permaneció internada en estado crítico hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.
Sus restos son velados en la Sala Pieve de la ciudad de Orán.
Investigan si el robo fue planificado
La causa es investigada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien ordenó diversas medidas para identificar a los responsables del crimen.
Entre las diligencias se encuentran la toma de declaraciones a los pasajeros, el relevamiento de posibles testigos y el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la rotonda y en los accesos a Colonia Santa Rosa.
Los investigadores manejan la hipótesis de que los delincuentes podrían haber contado con información previa sobre el recorrido del colectivo y el tipo de viaje que realizaba, lo que explicaría la precisión del ataque.
Buscan a los autores del crimen
Hasta el momento no hay detenidos y continúa el operativo para localizar a los responsables del asalto.
Los investigadores intentan identificar la camioneta utilizada por los delincuentes y reconstruir sus movimientos antes y después del ataque mediante las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona.
La muerte de Emelda Irma Alzu convirtió el robo al colectivo en un homicidio y profundizó la conmoción en el norte de Salta, donde el caso continúa bajo investigación.