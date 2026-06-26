La revolución del calzado barefoot: la tendencia que imita caminar descalzo y ya es una moda en otros países

Reconexión y salud: la premisa del calzado barefoot

Suelas ultrafinas, mayor flexibilidad, “zero-drop” y puntera ancha: esa es la nueva premisa del diseño esenciarista con su aspecto inusual y plano que dista bastante del zanco elevador de otros siglos. Algunos teorizan que pueda deberse a una creciente necesidad de los humanos de desconectar de la tecnología y enraizarse con la tierra, mientras que otros adhieren que se trata de un trabajo de entrenamiento para nuestras extremidades inferiores. El calzado minimalista buscaría fortalecer las estructuras anatómicas que pueden debilitarse con el tiempo al ser protegidas por capas de amortiguación. Quienes defienden el estilo de vida descalzo también creen que usar zapatos de suela fina puede ayudar a corregir la postura, mejorar la técnica de carrera y reducir el dolor lumbar y de rodillas.