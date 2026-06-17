Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir

La sostenibilidad dejó de ser un concepto asociado exclusivamente al cuidado ambiental para convertirse en un eje estratégico que atraviesa la forma en que empresas, instituciones y organizaciones piensan su desarrollo. Bajo esa premisa, la gerenta de Sostenibilidad de Argenti Group, Sofía Ferrari, anticipó algunos de los temas que abordará durante la segunda edición de la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, organizada por LA GACETA.