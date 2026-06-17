Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir
Mañana llega Experiencia Innovación Sostenible Volúmen 2. La directiva de Argenti Group será una de las expositoras principales, junto con destacados economistas, académicos y científicos. Cómo inscribirse.
Resumen para apurados
- Sofía Ferrari participará mañana del evento 'Innovación Sostenible' de LA GACETA en Tucumán para debatir sobre cómo la sostenibilidad se convirtió en un eje empresarial clave.
- El encuentro, que reunirá a referentes del sector público y privado, surge en un contexto donde las empresas son interpeladas por criterios ambientales, sociales y éticos (ASG).
- Se busca promover un rol activo y colaborativo de las firmas como agentes de cambio, impulsando la transición hacia modelos de producción regenerativos con menor impacto ambiental.
La sostenibilidad dejó de ser un concepto asociado exclusivamente al cuidado ambiental para convertirse en un eje estratégico que atraviesa la forma en que empresas, instituciones y organizaciones piensan su desarrollo. Bajo esa premisa, la gerenta de Sostenibilidad de Argenti Group, Sofía Ferrari, anticipó algunos de los temas que abordará durante la segunda edición de la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, organizada por LA GACETA.
El encuentro se realizará mañana de 16 a 21, en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365), y reunirá a referentes empresariales, especialistas y organizaciones para debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantea la sostenibilidad en el actual contexto económico y social.
“Las economías del futuro son, en realidad, las economías del presente”, sostuvo Ferrari al reflexionar sobre los cambios que atraviesan los modelos productivos. Según explicó, ya no alcanza con medir el éxito de una organización únicamente por su rentabilidad económica.
“Hoy pensar la economía no tiene que ver solamente con producir para ganar dinero. Existe un valor agregado que implica comprender, desde una mirada ambiental, social y ética, cuáles son los impactos que nuestras actividades generan en el entorno y en las comunidades”, señaló.
Un nuevo comprender
Ferrari destacó que las empresas se encuentran cada vez más interpeladas por criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos internacionalmente bajo la sigla ASG. Estos parámetros, explicó, permiten evaluar no sólo los resultados económicos de una organización, sino también su capacidad para generar impactos positivos y mitigar aquellos efectos negativos que inevitablemente acompañan toda actividad productiva.
“Producir con impacto cero es imposible. Lo importante es asumir la responsabilidad de gestionar esos impactos y trabajar para reducirlos”, afirmó.
Por eso Ferrari consideró que espacios como “Innovación Sostenible” resultan fundamentales para visibilizar experiencias, compartir conocimientos y promover nuevas formas de pensar el desarrollo. “Las empresas son agentes de cambio social y ambiental. Si queremos vivir en un mundo mejor, todos tenemos que asumir un rol protagónico y trabajar de manera colaborativa”, concluyó.
El evento: una convocatoria a toda la sociedad
En la “Experiencia Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo” organizada por LA GACETA, referentes del sector público y privado, académico y social debatirán los desafíos y oportunidades que atraviesan la transformación económica, tecnológica, humana y ambiental de nuestro tiempo.
Se realizará mañana de 16 a 21 en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365), con cupos limitados a 400 espacios. Los socios del Club LA GACETA tienen un descuento de un 40% en las entradas. Conseguilas en el link al que te lleva este código QR.