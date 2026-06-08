Ni botas ni zapatillas: el calzado definitivo para ganarle al frío este invierno 2026

Lejos de tratarse de una nueva bota acolchada o de unas zapatillas de invierno comunes, la solución para esta temporada llega bajo el formato de un zapato abrigado y altamente versátil. Tras el notable éxito de diseños como el Tasman o el Classic Ultra Mini, la marca UGG apuesta fuertemente por las Classic Micro. Esta propuesta parte exactamente de la misma tecnología térmica que sus icónicas botas, pero adaptando todos sus componentes a los estándares prácticos de un zapato bajo, ideal para calentar el pie de la misma manera pero con mayor adaptabilidad a distintos looks.