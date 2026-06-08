SociedadActualidad

Ni botas ni zapatillas: el calzado definitivo para ganarle al frío este invierno 2026

Existen alternativas eficientes para enfrentar las jornadas invernales con total comodidad.

Ni botas ni zapatillas: el calzado definitivo para ganarle al frío este invierno 2026
Vogue
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • UGG presenta las Classic Micro para el invierno 2026, un zapato bajo y térmico que busca combatir el frío con comodidad, superando el volumen de las botas tradicionales.
  • Tras el éxito de las Tasman y Ultra Mini, este diseño compacto aplica la misma tecnología térmica en un formato liviano que optimiza el espacio al viajar y facilita el uso.
  • Referentes de la moda adoptan este calzado versátil en looks formales e informales, perfilándolo como la tendencia estrella que redefinirá el estilo invernal urbano.
Resumen generado con IA

En época de resfriados y temperaturas bajas, elegir la ropa diario se convierte en un verdadero desafío, un panorama que se complica todavía más al momento de seleccionar el calzado adecuado. Las botas suelen posicionarse como la opción más lógica y frecuente para resguardarse del frío. Existen alternativas igual de eficientes o incluso superadoras para enfrentar las jornadas invernales con total comodidad.

¿Cuál es el nuevo top básico de moda que favorece a todos los cuerpos, según Vogue?

¿Cuál es el nuevo top básico de moda que favorece a todos los cuerpos, según Vogue?

Lejos de tratarse de una nueva bota acolchada o de unas zapatillas de invierno comunes, la solución para esta temporada llega bajo el formato de un zapato abrigado y altamente versátil. Tras el notable éxito de diseños como el Tasman o el Classic Ultra Mini, la marca UGG apuesta fuertemente por las Classic Micro. Esta propuesta parte exactamente de la misma tecnología térmica que sus icónicas botas, pero adaptando todos sus componentes a los estándares prácticos de un zapato bajo, ideal para calentar el pie de la misma manera pero con mayor adaptabilidad a distintos looks.

El calzado ideal para el invierno y los viajes

Este modelo combina de manera perfecta la capacidad térmica de las botas con la ligereza y versatilidad de un zapato bajo. De este modo, se transforma en la respuesta ideal tanto para enfrentar los días climáticos más difíciles como para optimizar el espacio disponible al armar el equipaje.

La propuesta termina de raíz con el clásico dilema de sacrificar vestuario en la valija debido al gran volumen que suelen ocupar las botas tradicionales. Gracias a su diseño compacto y liviano, este calzado promete convertirse en el artículo estrella de la temporada invernal 2026.

Un calzado versátil para transformar cualquier look

Las principales referentes del mundo de la moda ya incorporan este diseño en combinaciones con jeans estilo baggy, así como en vestuarios más elaborados donde este calzado aporta un contraste sumamente atractivo. La propuesta invita a romper con el prejuicio de asociar esta marca exclusivamente a estilos relajados o informales.

La versatilidad de este modelo permite lucirlo con audacia junto a trajes de sastrería o incluso con prendas de estilo lencero. Esta flexibilidad a la hora de vestir abre las puertas a una amplia variedad de opciones creativas que garantizan un resultado final impactante y original.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
3

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar
5

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Un indio y un mundial
5

Un indio y un mundial

Más Noticias
Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Comentarios