Cómo viajar desde Tucumán para ver a la Selección en el Mundial 2026: paquetes, precios y la fiebre por Messi

Los costos, sin embargo, reflejan el fenómeno que genera la Selección. Ponce señaló que una entrada puede oscilar entre los 5.000 y los 7.000 dólares en el mercado, una cifra que lleva a muchos fanáticos a evaluar la contratación de paquetes completos. "Si uno analiza 5.000 dólares una sola entrada o toda la experiencia completa por 7.000 dólares, por ahí conviene porque incluye hotelería y vuelos", explicó.