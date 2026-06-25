Cómo viajar desde Tucumán para ver a la Selección en el Mundial 2026: paquetes, precios y la fiebre por Messi
Resumen para apurados
- Agencias de Tucumán registran un fuerte aumento en la venta de paquetes a EE.UU. para ver a la Selección en el Mundial 2026, impulsado por la clasificación y el efecto Messi.
- Con entradas sueltas de hasta 7.000 dólares, los paquetes con hotel y vuelo resultan más convenientes. La demanda explotó tras la destacada actuación de Messi en la fase previa.
- Ante la compleja logística en EE.UU. y la suba de tarifas, especialistas recomiendan planificar con tiempo. Hinchas ya compran entradas para octavos previendo futuros aumentos.
La pasión por la Selección Argentina volvió a romper fronteras. A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, miles de hinchas buscan la manera de viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo de Lionel Messi, en lo que podría ser la última Copa del Mundo del capitán argentino.
Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, aseguró a LA GACETA que todavía existen alternativas para quienes sueñan con ver a la Albiceleste en acción, aunque advirtió que la demanda es cada vez mayor y que los precios continúan en ascenso. "No es tarde todavía. Están a tiempo todos", dijo.
Según explicó, actualmente se comercializan paquetes para presenciar el partido ante Jordania, en Dallas, y también el de dieciseisavos de final en Miami, además de otras propuestas que incluyen únicamente el encuentro y una estadía corta para quienes desean viajar durante un fin de semana.
Los costos, sin embargo, reflejan el fenómeno que genera la Selección. Ponce señaló que una entrada puede oscilar entre los 5.000 y los 7.000 dólares en el mercado, una cifra que lleva a muchos fanáticos a evaluar la contratación de paquetes completos. "Si uno analiza 5.000 dólares una sola entrada o toda la experiencia completa por 7.000 dólares, por ahí conviene porque incluye hotelería y vuelos", explicó.
El efecto Messi en los precios
Para el empresario turístico, gran parte de la explosión de la demanda tiene un nombre propio: Lionel Messi.
"Es increíble cómo el Mundial depende de Messi", sostuvo. Según relató, antes del debut argentino las entradas llegaron a reducir su valor de 1.000 a 500 dólares debido a la oferta disponible. Sin embargo, tras la destacada actuación del capitán argentino, la situación cambió por completo.
"Después de que Messi hizo los tres goles se agotaron las entradas de los otros partidos y también las de dieciseisavos. Es una locura la fiebre que genera", remarcó.
El interés no se limita únicamente a los encuentros inmediatos. Ponce indicó que ya existen consultas y ventas para los posibles octavos de final, impulsadas por quienes buscan asegurar su lugar antes de que los valores vuelvan a incrementarse.
"Hoy ya se están vendiendo las entradas para octavos en caso de que Argentina avance. Ahora tienen un precio más accesible que cuando se acercan las fechas", comentó.
La importancia de planificar
El CEO de Alas Turismo explicó que la organización de viajes mundialistas comenzó mucho antes del inicio del torneo. "Venimos trabajando esto desde el año pasado, con varios meses de anticipación", señaló.
La recomendación principal para quienes deseen viajar es no esperar hasta último momento. Según indicó, muchos aficionados que intentaron conseguir entradas sobre la hora terminaron viendo los partidos desde los Fan Fest o desde las inmediaciones de los estadios por no haber logrado acceder a tickets.
Además, destacó que la logística del Mundial en Estados Unidos presenta desafíos adicionales debido a las largas distancias entre ciudades y los frecuentes cambios en los vuelos.
"Nos pasó con pasajeros que estaban recorriendo otras ciudades y les modificaron horarios o incluso aeropuertos de salida. Si no reaccionás rápido, podés perder el vuelo y hasta el partido", explicó.
Un viaje que requiere asistencia permanente
Ponce destacó que la cobertura de un Mundial exige un seguimiento constante por parte de las agencias de viajes.
"A diferencia de otros viajes, este es un viaje en el que estás disponible las 24 horas. Siempre hay cambios, especialmente en los vuelos internos", indicó.
Incluso relató el caso de un padre y su hijo que viajaron para vivir juntos la experiencia mundialista durante el Día del Padre y que debieron reorganizar su itinerario sobre la marcha debido a modificaciones realizadas por la aerolínea.
Para el empresario, contar con asesoramiento especializado puede marcar la diferencia entre disfrutar el evento o enfrentarse a complicaciones difíciles de resolver en un país extranjero.
"Estados Unidos es inmenso. Si no conocés cómo funcionan estas situaciones, es complicado resolverlas solo. Por eso tratamos de acompañar a cada pasajero durante todo el viaje", concluyó.
Por consultas de paquetes, en este LINK