Gladys "La Bomba Tucumana" sufrió un robo y contó el insólito método del ladrón: “Me robó un chico que vendía servilletas”
La cantante reveló que le sustrajeron el celular cuando llegaba a su negocio en Buenos Aires. Además, advirtió a sus contactos sobre posibles mensajes sospechosos enviados desde su línea.
Resumen para apurados
- Gladys 'La Bomba Tucumana' sufrió el robo de su celular este miércoles al llegar a su negocio en Buenos Aires, hecho por el cual alertó sobre posibles estafas a sus contactos.
- El asalto ocurrió bajo la modalidad de distracción por un vendedor de servilletas. El hecho sucede tras la reciente salida voluntaria de la cantante del reality Gran Hermano.
- La cantante busca alertar a sus contactos para evitar estafas virtuales con su línea, mientras intenta restablecer su comunicación y normalizar su actividad tras el incidente.
La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" reveló este miércoles que fue víctima de un robo y perdió su teléfono celular. La artista se comunicó con el periodista Ángel de Brito para contar lo sucedido y alertar a familiares, amigos y seguidores sobre posibles mensajes fraudulentos enviados desde su número.
La información fue difundida por el conductor durante su ciclo de streaming, donde compartió el mensaje que recibió de la cantante tras el episodio.
Qué le pasó a Gladys La Bomba Tucumana
Según relató la artista, el robo ocurrió cuando estaba llegando a su negocio. El hecho la tomó por sorpresa y terminó con la pérdida de su celular y de gran parte de la información que almacenaba en el dispositivo.
“Amigo, ¿cómo estás? Me robaron el celu. Te cuento por si respondiste. Lo cambié por uno horrible por el momento y no veo los WhatsApp”, le escribió Gladys a Ángel de Brito.
La cantante explicó además que perdió conversaciones, contactos y otros datos importantes que tenía guardados en el teléfono.
“Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats”, lamentó.
El insólito relato sobre el robo
Lo que más llamó la atención fue la forma en que ocurrió el hecho. Según contó la intérprete tucumana, el autor del robo era un joven que aparentemente se encontraba vendiendo servilletas en la zona.
“Llegando a mi negocio, me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera”, expresó con indignación.
Tras el episodio, la artista pidió precaución a quienes reciban mensajes sospechosos desde su número de teléfono o desde cuentas asociadas a su identidad digital.
La salida de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano
El robo se conoció pocos días después de la recordada salida de la cantante de la casa de Gran Hermano, donde decidió abandonar voluntariamente el reality.
Durante la gala, la voz del programa le ofreció la posibilidad de retirarse mediante la puerta giratoria. Sin dudarlo, Gladys aceptó la propuesta y explicó que ya no se sentía en condiciones de continuar en el juego.
“Te agradezco un montón, Gran Hermano, por haberme dado esta posibilidad, pero no la estoy pasando bien, no puedo”, manifestó emocionada.
La artista aseguró que la experiencia le dejó importantes enseñanzas, aunque reconoció que no contaba con la fortaleza necesaria para seguir dentro de la competencia.
“No tengo la fortaleza para seguir acá”, expresó antes de despedirse de sus compañeros y abandonar definitivamente la casa.
Con su reciente denuncia de robo, la cantante volvió a convertirse en noticia y pidió especial atención para evitar posibles estafas o mensajes falsos enviados en su nombre mientras intenta recuperar la normalidad tras el incidente.