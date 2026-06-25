Cartas de lectores: la UCR

El 26 de junio de 1891 se funda la UCR. Forjado en gesta revolucionaria, la de 1890, y que diera lugar en ese entonces a una famosa frase de un diputado cordobés: “La revolución ha fracasado pero el Gobierno está muerto”. El ideario de Alem y de Aristóbulo del Valle, entre otros, no fue en vano; este partido que diera tanto ejemplo digno a la República, aún con crisis que pudo sobrellevar a través del tiempo, es nave insignia de nuestro país. Participó en todos los hechos históricos que le dieran lugar; fueron gobiernos de su signo ejemplares para la historia, como los de Hipólito Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Arturo Frondizi, Arturo Humberto Illia, Raúl Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rúa. ¿Cuál fue el valor más relevante en su historia política? Combatir contra el fraude y la corrupción del régimen; lograr que se implementara el voto secreto y obligatorio; es así que su política internacional y defensa de los derechos humanos, siempre bregando para lograr el estado de bienestar no ceja hoy en día, más allá de los avatares propios de una sociedad que todavía espera de este centenario partido un paso adelante que la hora impone. Podría podría resumir lo que dijera Alfonsín en su momento: “Si la sociedad se hubiese derechizado, lo que la UCR debe hacer, en todo caso, es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora”. Estas palabras que sirvan para aquellos que, renegando de los postulados del partido, buscaron el cobijo de las mieles del poder.