De Tucumán a Miami: Medusa desembarca en Estados Unidos durante el mundial

Para Agustín Ornstein, CEO de Medusa, la llegada a Miami representa mucho más que una fecha en el calendario. Es la concreción de una idea que comenzó a tomar forma desde los primeros años del proyecto. “Siempre soñé con llevar la identidad de Medusa a diferentes partes del mundo. Lo logramos en Brasil, en México y ahora en Miami. Estar viviendo esto en un contexto tan especial como el Mundial es increíble”, señaló.