De Tucumán a Miami: Medusa desembarca en Estados Unidos durante el mundial

Resumen para apurados
- La productora tucumana Medusa desembarcará en el club La Otra de Miami este jueves 25 de junio, impulsando su expansión internacional en el marco del Mundial de fútbol.
- Con tres años de trayectoria, la marca del norte argentino ya se presentó en Brasil y México, y ahora se asocia con The Hall para captar a la comunidad local en Florida.
- Este desembarco consolida la presencia de la fiesta tucumana en el mercado estadounidense, con miras a cerrar nuevas fechas en Miami y proyectar su llegada a Europa.
Mientras miles de personas llegan a Miami para seguir de cerca el Mundial de fútbol, una propuesta nacida en Tucumán también tendrá su cita en la ciudad. Este jueves 25 de junio, Medusa desembarcará en La Otra, uno de los clubes más reconocidos de la noche local, en un nuevo paso de su expansión internacional.
Con apenas tres años de trayectoria, la marca logró consolidarse como una de las propuestas más convocantes del norte argentino. Tras presentaciones en Brasil y y Playa del Carmen, suma ahora una nueva escala en Estados Unidos, donde encontró un aliado inesperado: la comunidad tucumana radicada en el sur de Florida.
La edición de Miami será producida junto a The Hall, una productora local encabezada por Nico Moon, que acompaña el desembarco de Medusa en Estados Unidos. La propuesta reunirá a artistas tucumanos y DJs de diferentes países en una noche que buscará combinar la identidad de la marca con el carácter cosmopolita de la ciudad.
Para Agustín Ornstein, CEO de Medusa, la llegada a Miami representa mucho más que una fecha en el calendario. Es la concreción de una idea que comenzó a tomar forma desde los primeros años del proyecto. “Siempre soñé con llevar la identidad de Medusa a diferentes partes del mundo. Lo logramos en Brasil, en México y ahora en Miami. Estar viviendo esto en un contexto tan especial como el Mundial es increíble”, señaló.
Según cuenta, una de las mayores repercusiones fue la de los tucumanos que viven en la ciudad estadounidense. Muchos de ellos siguieron el crecimiento de la fiesta desde Argentina y hoy se preparan para reencontrarse con una propuesta que sienten cercana. “La comunidad está acompañando muchísimo. Todo el mundo habla de que llega Medusa. Se siente un entusiasmo muy grande y eso es hermoso”, aseguró.
La expectativa generada alrededor de esta presentación abre además la puerta a nuevos proyectos. El equipo ya trabaja en futuras fechas y apuesta a consolidar una presencia sostenida en el mercado estadounidense. “Estamos por cerrar otra presentación más en Miami y creemos que podremos realizar varias durante el próximo tiempo”, adelantó Ornstein.
El horizonte, sin embargo, no termina allí. Entre los próximos objetivos aparece Europa, un destino que la organización espera incorporar a su calendario en los próximos años. “La idea es seguir creciendo, llegar cada vez más lejos y que más personas conozcan lo que hacemos. Vamos paso a paso, pero con mucha ilusión”, concluyó.
Lo que comenzó como una fiesta en Tucumán hoy busca construir una comunidad más allá de las fronteras. Miami será una nueva prueba para ese desafío y, al mismo tiempo, una señal de hacia dónde apunta el futuro de Medusa. La Gaceta Lifestyle los invita a ser parte de esta edición especial.