Con reclamos, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la suba en la tarifa de taxis

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó hoy un aumento del 33% en la tarifa de taxis debido al incremento de los costos operativos del sector.
- La votación cerró 9 a 7 tras debates por el impacto en los usuarios. La bajada de bandera costará $1.200, sumándose al reciente aumento del boleto de colectivos.
- El municipio promulgará la suba esta semana. En tanto, la derogación del estacionamiento medido permitirá debatir un nuevo modelo de ordenamiento de tránsito local.
Una nueva actualización tarifaria propició el debate y las posturas enfrentadas en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La votación por el aumento para los taxis culminó con la aprobación de la medida, fundamentada en la suba de costos del sector, pero hubo ediles que se manifestaron en contra y reclamaron que “solo se defienden los intereses de la patronal”. En paralelo, los ediles derogaron la ordenanza que regulaba el estacionamiento medido, dando vía libre al municipio para analizar el avance hacia un nuevo sistema.
El cuerpo continuó esta mañana con la sesión iniciada el jueves pasado en la que se concedió un aumento tarifario para el transporte público de pasajeros (el boleto pasará de $1.250 a $1.700). Allí había quedado pendiente el tratamiento sobre tablas del pedido de la Federación Nacional de Conductores de Taxis para revisar los valores de la bajada de bandera y de la ficha.
El dictamen que presentó la comisión de Transporte que preside José María Franco (PJ) propuso una actualización del 33% para el sector: a $1.200 la bajada de bandera y a $120 la ficha.
En el recinto se desató una discusión sobre la conveniencia (para el sector y para el usuario) de elevar la tarifa, y acabó con una votación de nueve votos a favor y siete en contra.
Franco justificó la necesidad de actualización con que la actividad taximetrera no recibe subsidios del Estado y con la variabilidad de costos en combustible, repuestos e insumos del sector.
El radical Gustavo Cobos indicó que peones de taxis le plantearon que un aumento elevado los perjudicaría, por la actualización del valor del alquiler de los coches y por la caída en la demanda de pasajeros. Propuso, en cambio, dejar la bajada de bandera en $1.120 y en $112 la ficha. “Ellos conocen mejor que nadie lo que está pasando en la calle”, insistió.
El concejal Leandro Argañaraz (UCR), en tanto, sugirió que se habilite a los taxis a decidir si regirse con la nueva tarifa o mantener una antigua, con la condición de que aquello sea especificado con un cartel en el parabrisas.
Franco agregó que el Concejo Deliberante fija precios máximos, quedando en consideración de cada taxista ofrecer el descuento que crea conveniente. “Pasó en la historia, generalmente en épocas de crisis, que este servicio tenga la particularidad de ofrecer descuentos. Y esos descuentos están habilitados, son legales, corresponde”, aseveró. Y remarcó que la actualización tarifaria surgió de un pedido expreso del sector.
Al momento de la votación, Argañaraz ofreció una moción para que se aclare que la tarifa fijada es “opcional”, pero no avanzó por falta de votos.
El conteo de adhesiones se hizo de forma nominal y cerró con nueve afirmativos y siete en contra. Quienes resolvieron apegarse a lo solicitado por la Federación de Taxis fueron los miembros del bloque peronista presentes (Ernesto Nagle, Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano y Facundo Vargas Aignasse, Hugo Andina, Franco y Ernesto Molina), además de los ediles Gastón Gómez (Libres del Sur) y Cristian Abel (Acción Vecinal).
En tanto, el voto negativo llegó de los radicales Argañaraz, Cobos, José María Canelada y Federico Romano Norri, más el bloque de Fuerza Republicana (FR) conformado por Ramiro Ortega y Alfredo Terán y el edil alfarista Carlos Ale.
“Me sorprende, desde muy niño, que los defensores de la justicia social, que eran los defensores de los trabajadores, hoy defiendan los intereses de la patronal. Es el sector de un sector (el que pide el aumento), pero eso no significa que sea la voz cantante de toda la comunidad, englobada en los peones, los dueños y también el usuario”, remarcó Romano Norri.
El Concejo Deliberante deberá informar acerca de las ordenanzas aprobadas a la Municipalidad capitalina para que sean promulgadas y se apliquen las actualizaciones correspondientes en las tarifas. Según fuentes del Ejecutivo municipal, podría ocurrir en el transcurso de esta semana.
Estacionamiento pago: “vía libre” para nuevas definiciones
El Concejo Deliberante aprobó la derogación de la Ordenanza N° 4.758/15 que habilitaba el llamado a licitación y los pliegos para la implementación del estacionamiento medido en la Capital. Esta decisión marca un punto de inflexión tras el conflicto judicial que derivó en la nulidad del contrato firmado oportunamente con la UTE que iba a llevar adelante la implementación del servicio. Según el presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, la meta es debatir un “modelo eficiente” que funcione como un verdadero ordenador del tránsito, analizando experiencias exitosas de otras capitales.