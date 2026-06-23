Con reclamos, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la suba en la tarifa de taxis

Una nueva actualización tarifaria propició el debate y las posturas enfrentadas en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La votación por el aumento para los taxis culminó con la aprobación de la medida, fundamentada en la suba de costos del sector, pero hubo ediles que se manifestaron en contra y reclamaron que “solo se defienden los intereses de la patronal”. En paralelo, los ediles derogaron la ordenanza que regulaba el estacionamiento medido, dando vía libre al municipio para analizar el avance hacia un nuevo sistema.